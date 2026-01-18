У сало треба додати цукор: як правильно запекти підчеревину в духовці

Ділимось секретом смачного запеченого сала зі спеціями в духовці

Запечене сало — це класика української кухні, яку готують і на свята, і на кожен день. Проте іноді після духовки шкірка стає "гумовою", а саме сало — сухим. Є кілька простих хитрощів, які допоможуть уникнути цих помилок.

На порталі "Добрі новини" з нами поділилися корисними порадами, як приготувати запечене сало з м'якою апетитною шкіркою.

Яке сало обрати для запікання

Для запікання краще брати підчеревину з тонкою, м’якою шкіркою, яка легко проколюється нігтем. Якщо шкірка товста і груба спочатку, то після духовки вона точно не стане м'якою. Оптимальна товщина шматка — 4-6 см, тоді він пропечеться рівномірно.

Як запекти сало — покроковий рецепт

Інгредієнти:

Сало з прошарком (підчеревина) — 1 кг

Сіль — 2 ст. л.

Цукор — 1 ч. л.

Чорний мелений перець — 1 ч. л.

Часник — 5-6 великих зубчиків

Лавровий лист — 2-3 шт.

Паприка копчена (за бажанням) — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

У невеликій піалі змішайте сіль, цукор та перець. Часник краще не пропускати через прес, а нарізати тонкими слайсами. Зробіть у салі глибокі вузькі надрізи ножем. У кожен отвір вкладіть шматочок часнику та дрібку суміші спецій. Рештою маринаду ретельно натріть шматок з усіх боків, особливо приділяючи увагу шкірці. Відправте сало в холодильник щонайменше на 6 годин. За цей час сіль витягне зайву вологу, а цукор почне розм’якшувати шкірку. Щільно загорніть сало у фольгу у два шари, щоб сік не витік. Зверху зробіть 2-3 маленькі дірочки зубочисткою для виходу зайвої пари. Розігрійте духовку до 180°C. Запікайте сало 45-60 хвилин залежно від товщини шматка. За 15 хвилин до кінця розгорніть фольгу і полийте сало соком, що виділився.

Після запікання дайте салу повністю охолонути при кімнатній температурі, а потім покладіть у холодильник під гніт на 3-4 години. Тоді воно стане щільним, і ви зможете нарізати його тонкими скибочками, які не розвалюються.