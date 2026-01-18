В сало нужно добавить сахар: как правильно запечь подчеревину в духовке
Делимся секретом вкусного запеченного сала со специями в духовке
Запеченное сало — классика украинской кухни, которую готовят и на праздники, и на каждый день. Но иногда после духовки кожура становится "резиновой", а само сало — сухим. Есть несколько простых уловок, которые помогут избежать этих ошибок.
На портале "Добрі новини" поделились полезными советами, как приготовить запеченное сало с мягкой аппетитной шкуркой.
Какое сало выбрать для запекания
Для запекания лучше брать подчеревину с тонкой, мягкой кожурой, которая легко прокалывается ногтем. Если кожура толстая и грубая изначально, то после духовки она точно не станет мягкой. Оптимальная толщина куска – 4-6 см, тогда он пропечется равномерно.
Как запечь сало — пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Сало с прослойкой (подчеревина) — 1 кг
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Черный молотый перец – 1 ч. л.
- Чеснок – 5-6 больших зубчиков
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Паприка копченая (по желанию) – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- В небольшой миске смешайте соль, сахар и перец. Чеснок лучше не пропускать через пресс, а нарезать тонкими слайсами.
- Сделайте в сале глубокие узкие надрезы ножом. В каждое отверстие положите кусочек чеснока и щепотку смеси специй. Остальной маринад тщательно натрите кусок со всех сторон, особенно уделяя внимание коже.
- Отправьте сало в холодильник минимум на 6 часов. За это время соль вытянет лишнюю влагу, а сахар начнет размягчать кожуру.
- Плотно заверните сало в фольгу в два слоя, чтобы сок не вытекал. Сверху сделайте 2–3 маленькие дырочки зубочисткой для выхода лишнего пара.
- Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте сало 45–60 минут в зависимости от толщины кусочка.
- За 15 минут до конца разверните фольгу и полейте сало выделившимся соком.
После запекания дайте салу полностью остыть при комнатной температуре, а затем положите в холодильник под гнет на 3-4 часа. Тогда оно станет плотным, и вы сможете нарезать его тонкими ломтиками, которые не разваливаются.