В сало нужно добавить сахар: как правильно запечь подчеревину в духовке

Делимся секретом вкусного запеченного сала со специями в духовке

Запеченное сало — классика украинской кухни, которую готовят и на праздники, и на каждый день. Но иногда после духовки кожура становится "резиновой", а само сало — сухим. Есть несколько простых уловок, которые помогут избежать этих ошибок.

На портале "Добрі новини" поделились полезными советами, как приготовить запеченное сало с мягкой аппетитной шкуркой.

Какое сало выбрать для запекания

Для запекания лучше брать подчеревину с тонкой, мягкой кожурой, которая легко прокалывается ногтем. Если кожура толстая и грубая изначально, то после духовки она точно не станет мягкой. Оптимальная толщина куска – 4-6 см, тогда он пропечется равномерно.

Как запечь сало — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Сало с прослойкой (подчеревина) — 1 кг

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Черный молотый перец – 1 ч. л.

Чеснок – 5-6 больших зубчиков

Лавровый лист – 2-3 шт.

Паприка копченая (по желанию) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

В небольшой миске смешайте соль, сахар и перец. Чеснок лучше не пропускать через пресс, а нарезать тонкими слайсами. Сделайте в сале глубокие узкие надрезы ножом. В каждое отверстие положите кусочек чеснока и щепотку смеси специй. Остальной маринад тщательно натрите кусок со всех сторон, особенно уделяя внимание коже. Отправьте сало в холодильник минимум на 6 часов. За это время соль вытянет лишнюю влагу, а сахар начнет размягчать кожуру. Плотно заверните сало в фольгу в два слоя, чтобы сок не вытекал. Сверху сделайте 2–3 маленькие дырочки зубочисткой для выхода лишнего пара. Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте сало 45–60 минут в зависимости от толщины кусочка. За 15 минут до конца разверните фольгу и полейте сало выделившимся соком.

После запекания дайте салу полностью остыть при комнатной температуре, а затем положите в холодильник под гнет на 3-4 часа. Тогда оно станет плотным, и вы сможете нарезать его тонкими ломтиками, которые не разваливаются.