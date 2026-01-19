Легкий салат з пекінською капустою та куркою: перекус без шкоди для фігури

Ця страва підходить і для буднього обіду, і для періоду після святкових застіль

Салат з пекінською капустою та куркою — легка страва на випадок, коли хочеться смачно перекусити, не перевантажуючи шлунок. Він освіжає, додає сил і водночас дарує відчуття легкості, тому ідеально підходить для періоду після свят.

Рецептом салату з нами поділилися на порталі Smakuiemo. Готується він швидко, а виглядає апетитно, наче його замовили в ресторані.

Інгредієнти:

пекінська капуста — 300 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

яблуко зелене — 1 шт.;

корінь селери — 90 г;

куряче філе — 280 г;

свіжа зелень — до свого смаку;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

насіння льону — 1 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Відваріть філе в підсоленій воді. Щоб м'ясо було соковитим, залиште його остигати прямо в бульйоні. Після цього не ріжте курку ножем, а розберіть руками на волокна. Пекінську капусту нашаткуйте тонкою соломкою. Огірок наріжте довгою тонкою соломкою. Яблуко очистіть і наріжте смужками та одразу збризніть його лимонним соком, щоб не потемніло. Корінь селери натріть на дрібній тертці. Змішайте в окремій мисці сметану та майонез. Додайте нарізану зелень та насіння льону. Заправте салат соусом та перемішайте двома великими ложками знизу вгору, наче піднімаючи листя.

Цей салат найкраще виглядає у глибокій прозорій скляній мисці, щоб було видно всі продукті. Зверху посипте страву залишками насіння льону або подрібненими волоськими горіхами. Зберігайте готовий салат у холодильнику не більше 2-3 годин. Якщо ви хочете приготувати його заздалегідь, наріжте всі інгредієнти, але тримайте їх у контейнері без солі та заправки.