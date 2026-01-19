Легкий салат с пекинской капустой и курицей: перекус без ущерба для фигуры

Это блюдо подходит и для обеда в будни, и для периода после праздничных застолий

Салат с пекинской капустой и курицей – легкое блюдо на случай, когда хочется вкусно перекусить, не перегружая желудок. Он освежает, придает силы и одновременно дарит ощущение легкости, поэтому идеально подходит для периода после праздников.

Рецептом салата с нами поделились на портале Smakuiemo. Готовится он быстро, а выглядит аппетитно, как будто его заказали в ресторане.

Ингредиенты:

пекинская капуста — 300 г;

свежий огурец – 1 шт.;

яблоко зеленое – 1 шт.;

корень сельдерея – 90 г;

куриное филе — 280 г;

свежая зелень – по вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

майонез – 2 ст. л.;

семена льна – 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Отварите филе в подсоленной воде. Чтобы мясо было сочным, оставьте его остывать прямо в бульоне. После этого не режьте курицу ножом, а разберите руками на волокна. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Огурец порежьте длинной тонкой соломкой. Яблоко очистите и нарежьте полосками и сразу сбрызните его лимонным соком, чтобы не потемнело. Корень сельдерея натрите на мелкой терке. Смешайте в отдельной миске сметану и майонез. Добавьте нарезанную зелень и семена льна. Заправьте салат соусом и перемешайте двумя большими ложками снизу вверх, словно поднимая листья.

Этот салат лучше всего смотрится в глубокой прозрачной стеклянной миске, чтобы были заметны все продукты. Сверху посыпьте остатками семян льна или измельченными грецкими орехами. Храните готовый салат в холодильнике не больше 2-3 часов. Если вы хотите приготовить его заранее, нарежьте все ингредиенты, но храните их в контейнере без соли и заправки.