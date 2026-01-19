Укр

Легкий салат с пекинской капустой и курицей: перекус без ущерба для фигуры

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат с курицей "Ева"
Салат с курицей "Ева". Фото smakuiemo.com.ua, коллаж "Телеграфа"

Это блюдо подходит и для обеда в будни, и для периода после праздничных застолий

Салат с пекинской капустой и курицей – легкое блюдо на случай, когда хочется вкусно перекусить, не перегружая желудок. Он освежает, придает силы и одновременно дарит ощущение легкости, поэтому идеально подходит для периода после праздников.

Рецептом салата с нами поделились на портале Smakuiemo. Готовится он быстро, а выглядит аппетитно, как будто его заказали в ресторане.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 300 г;
  • свежий огурец – 1 шт.;
  • яблоко зеленое – 1 шт.;
  • корень сельдерея – 90 г;
  • куриное филе — 280 г;
  • свежая зелень – по вкусу;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • семена льна – 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Отварите филе в подсоленной воде. Чтобы мясо было сочным, оставьте его остывать прямо в бульоне. После этого не режьте курицу ножом, а разберите руками на волокна.
  2. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Огурец порежьте длинной тонкой соломкой.
  3. Яблоко очистите и нарежьте полосками и сразу сбрызните его лимонным соком, чтобы не потемнело. Корень сельдерея натрите на мелкой терке.
  4. Смешайте в отдельной миске сметану и майонез.
  5. Добавьте нарезанную зелень и семена льна. Заправьте салат соусом и перемешайте двумя большими ложками снизу вверх, словно поднимая листья.

Этот салат лучше всего смотрится в глубокой прозрачной стеклянной миске, чтобы были заметны все продукты. Сверху посыпьте остатками семян льна или измельченными грецкими орехами. Храните готовый салат в холодильнике не больше 2-3 часов. Если вы хотите приготовить его заранее, нарежьте все ингредиенты, но храните их в контейнере без соли и заправки.

Теги:
#Рецепты #Закуска #Салаты