Легкий салат с пекинской капустой и курицей: перекус без ущерба для фигуры
Это блюдо подходит и для обеда в будни, и для периода после праздничных застолий
Салат с пекинской капустой и курицей – легкое блюдо на случай, когда хочется вкусно перекусить, не перегружая желудок. Он освежает, придает силы и одновременно дарит ощущение легкости, поэтому идеально подходит для периода после праздников.
Рецептом салата с нами поделились на портале Smakuiemo. Готовится он быстро, а выглядит аппетитно, как будто его заказали в ресторане.
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 300 г;
- свежий огурец – 1 шт.;
- яблоко зеленое – 1 шт.;
- корень сельдерея – 90 г;
- куриное филе — 280 г;
- свежая зелень – по вкусу;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез – 2 ст. л.;
- семена льна – 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- лимонный сок – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Отварите филе в подсоленной воде. Чтобы мясо было сочным, оставьте его остывать прямо в бульоне. После этого не режьте курицу ножом, а разберите руками на волокна.
- Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Огурец порежьте длинной тонкой соломкой.
- Яблоко очистите и нарежьте полосками и сразу сбрызните его лимонным соком, чтобы не потемнело. Корень сельдерея натрите на мелкой терке.
- Смешайте в отдельной миске сметану и майонез.
- Добавьте нарезанную зелень и семена льна. Заправьте салат соусом и перемешайте двумя большими ложками снизу вверх, словно поднимая листья.
Этот салат лучше всего смотрится в глубокой прозрачной стеклянной миске, чтобы были заметны все продукты. Сверху посыпьте остатками семян льна или измельченными грецкими орехами. Храните готовый салат в холодильнике не больше 2-3 часов. Если вы хотите приготовить его заранее, нарежьте все ингредиенты, но храните их в контейнере без соли и заправки.