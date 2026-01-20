Вівсянка з яйцем і сиром: рецепт на ранок, який захочеться готувати знову й знову (відео)

Варіант поживного, смачного та корисного сніданку з вівсянки

Вівсянку часто готують на сніданок, зазвичай додаючи до неї фрукти, ягоди або мед. Проте більш корисним і збалансованим варіантом є солона вівсянка, яка надовго дарує відчуття ситості та не викликає різких стрибків цукру в крові. Пропонуємо приготувати її з сиром та яйцем і подати з в’яленими томатами. Така вівсянка має оригінальний смак, тому сподобається навіть тим, хто зазвичай не в захваті від цієї каші.

Як приготувати вівсянку з яйцем та сиром на сніданок, показала Instagram-блогерка pechenje. Цей рецепт легко впишеться в ранкову рутину, коли хочеться швидко приготувати щось корисне та смачне.

Інгредієнти:

Вівсяна крупа (плющена) — 50–60 г

Вода — 150–180 мл

Яйце куряче — 1 шт.

Вершкове масло — 20 г

Сир твердий — 30 г

В’ялені томати — 2-3 шматочки

Сіль, перець — за смаком

Для цього рецепта краще брати цільну крупу або плющені пластівці тривалого варіння. Якщо вдома немає в’ялених помідорів, спробуйте замінити їх на обсмажені печериці або скибочки авокадо. Також можна додати до каші жменю підсмаженого гарбузового насіння або волоського горіха для більшої ситності.

Спосіб приготування: