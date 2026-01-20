Овсянка с яйцом и сыром: рецепт на утро, который захочется готовить снова и снова (видео)
Вариант питательного, вкусного и полезного завтрака из овсянки
Овсянку часто готовят на завтрак, обычно добавляя в нее фрукты, ягоды или мед. Но более полезным и сбалансированным вариантом является соленая овсянка, которая надолго дарит ощущение сытости и не вызывает резких скачков сахара в крови. Предлагаем приготовить ее с сыром и яйцом и подать с вялеными томатами. У этой овсянки оригинальный вкус, поэтому она понравится даже тем, кто обычно не в восторге от этой каши.
Как приготовить овсянку с яйцом и сыром на завтрак, показала Instagram-блогерша pechenje. Этот рецепт легко впишется в утреннюю рутину, когда хочется быстро приготовить что-нибудь полезное и вкусное.
Ингредиенты:
- Овсяная крупа (плющенная) — 50-60 г
- Вода — 150-180 мл
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сливочное масло — 20 г
- Сыр твердый — 30 г
- Вяленые томаты — 2-3 кусочка
- Соль, перец — по вкусу
Для этого рецепта лучше брать цельную крупу или плющенные хлопья длительного приготовления. Если дома нет вяленых помидоров, попробуйте заменить их на обжаренные шампиньоны или ломтики авокадо. Также можно добавить к каше горсть поджаренных тыквенных семян или грецкого ореха для большей сытности.
Способ приготовления:
- Промойте крупу и залейте водой в соотношении 1:3, посолите. Варите на небольшом огне около 12-15 минут, периодически помешивая.
- Когда вода почти впитается, но каша еще будет влажной, вбейте яйцо и начните очень быстро и интенсивно перемешивать массу венчиком или ложкой в течение 2–3 минут.
- Добавьте сливочное масло. Перемешайте.
- Добавьте половину тертого сыра прямо в кашу и перемешайте. Снимите с огня.
- Выложите кашу в тарелку, посыпьте сыром, сверху положите вяленые томаты.