Овсянка с яйцом и сыром: рецепт на утро, который захочется готовить снова и снова (видео)

Вариант питательного, вкусного и полезного завтрака из овсянки

Овсянку часто готовят на завтрак, обычно добавляя в нее фрукты, ягоды или мед. Но более полезным и сбалансированным вариантом является соленая овсянка, которая надолго дарит ощущение сытости и не вызывает резких скачков сахара в крови. Предлагаем приготовить ее с сыром и яйцом и подать с вялеными томатами. У этой овсянки оригинальный вкус, поэтому она понравится даже тем, кто обычно не в восторге от этой каши.

Как приготовить овсянку с яйцом и сыром на завтрак, показала Instagram-блогерша pechenje. Этот рецепт легко впишется в утреннюю рутину, когда хочется быстро приготовить что-нибудь полезное и вкусное.

Ингредиенты:

Овсяная крупа (плющенная) — 50-60 г

Вода — 150-180 мл

Яйцо куриное – 1 шт.

Сливочное масло — 20 г

Сыр твердый — 30 г

Вяленые томаты — 2-3 кусочка

Соль, перец — по вкусу

Для этого рецепта лучше брать цельную крупу или плющенные хлопья длительного приготовления. Если дома нет вяленых помидоров, попробуйте заменить их на обжаренные шампиньоны или ломтики авокадо. Также можно добавить к каше горсть поджаренных тыквенных семян или грецкого ореха для большей сытности.

Способ приготовления: