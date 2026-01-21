Японський хіт без випічки: чизкейк із двох інгредієнтів, який можна приготувати без світла (відео)

Простий та смачний десерт

Десерти не обов’язково мають бути складними та довго готуватися, щоб бути справді смачними, зокрема навіть простий шоколадно-яблучний десерт може здивувати текстурою та ароматом. У сучасній домашній кухні все частіше обирають рецепти без випічки, які не потребують спеціального обладнання й тривалого часу.

Але сьогодні ми пропонуємо ще простіший варіант — трендовий японський десерт зі сметани або грецького йогурту та печива, який готують усього з двох інгредієнтів. Для вдалого результату важливо використовувати густий йогурт або сметану без кислинки та хрумке, але не надто солодке печиво, інакше десерт може вийти водянистим або занадто приторним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати японський десерт без випічки

Інгредієнти:

грецький йогурт — 300 г;

печиво — 120 г.

Спосіб приготування:

Викласти грецький йогурт у глибоку миску. Подрібнити печиво руками або ножем до великих крихт. Додати печиво до йогурту та обережно перемішати. Розкласти масу у порційні склянки або форму. Поставити десерт у холодильник на 2 години до стабілізації текстури.

Як і з чим подавати

Десерт подають добре охолодженим, порційно у склянках або креманках. Для прикрашання можна додати тертий шоколад, какао, ягоди або тонкі скибочки яблука. Він добре поєднується з кавою, чаєм або легким фруктовим соусом. За бажанням печиво можна замінити на гранолу або бісквітні крихти для іншої текстури.

Цей десерт — приклад того, як із мінімального набору продуктів можна отримати сучасну та ефектну страву. Він підходить для швидкого перекусу, домашнього чаювання або несподіваних гостей.