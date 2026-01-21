Японський хіт без випічки: чизкейк із двох інгредієнтів, який можна приготувати без світла (відео)
-
-
Простий та смачний десерт
Десерти не обов’язково мають бути складними та довго готуватися, щоб бути справді смачними, зокрема навіть простий шоколадно-яблучний десерт може здивувати текстурою та ароматом. У сучасній домашній кухні все частіше обирають рецепти без випічки, які не потребують спеціального обладнання й тривалого часу.
Але сьогодні ми пропонуємо ще простіший варіант — трендовий японський десерт зі сметани або грецького йогурту та печива, який готують усього з двох інгредієнтів. Для вдалого результату важливо використовувати густий йогурт або сметану без кислинки та хрумке, але не надто солодке печиво, інакше десерт може вийти водянистим або занадто приторним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати японський десерт без випічки
Інгредієнти:
- грецький йогурт — 300 г;
- печиво — 120 г.
Спосіб приготування:
- Викласти грецький йогурт у глибоку миску.
- Подрібнити печиво руками або ножем до великих крихт.
- Додати печиво до йогурту та обережно перемішати.
- Розкласти масу у порційні склянки або форму.
- Поставити десерт у холодильник на 2 години до стабілізації текстури.
Як і з чим подавати
Десерт подають добре охолодженим, порційно у склянках або креманках. Для прикрашання можна додати тертий шоколад, какао, ягоди або тонкі скибочки яблука. Він добре поєднується з кавою, чаєм або легким фруктовим соусом. За бажанням печиво можна замінити на гранолу або бісквітні крихти для іншої текстури.
Цей десерт — приклад того, як із мінімального набору продуктів можна отримати сучасну та ефектну страву. Він підходить для швидкого перекусу, домашнього чаювання або несподіваних гостей.