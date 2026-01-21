Японский хит без выпечки: чизкейк из двух ингредиентов, который можно приготовить без света (видео)

Простой и вкусный десерт

Десерты не обязательно должны быть сложными и долго готовиться, чтобы быть действительно вкусными, даже простой шоколадно-яблочный десерт может удивить текстурой и ароматом. В современной домашней кухне все чаще выбирают рецепты без выпечки, не требующие специального оборудования и длительного времени.

Но сегодня мы предлагаем еще более простой вариант – трендовый японский десерт из сметаны или греческого йогурта и печенья, который готовят всего из двух ингредиентов. Для удачного результата важно использовать густой йогурт или сметану без кислинки и хрустящее, но не слишком сладкое печенье, иначе десерт может получиться водянистым или слишком приторным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить японский десерт без выпечки

Ингредиенты:

греческий йогурт – 300 г;

печенье – 120 г.

Способ приготовления:

Выложить греческий йогурт в глубокую миску. Измельчить печенье руками или ножом до больших крошек. Добавить печенье в йогурт и осторожно перемешать. Разложить массу в порционные стаканы или форму. Поставить десерт в холодильник на 2 часа до стабилизации текстуры.

Как и с чем подавать

Десерт подают хорошо охлажденным, порционно в стаканах или креманках. Для украшения можно добавить тертый шоколад, какао, ягоды или тонкие ломтики яблока. Он хорошо сочетается с кофе, чаем или легким фруктовым соусом. При желании печенье можно заменить на гранолу или бисквитные крошки для другой текстуры.

Этот десерт – пример того, как из минимального набора продуктов можно получить современное и эффектное блюдо. Он подходит для быстрого перекуса, домашнего чаепития или неожиданных гостей.