Японский хит без выпечки: чизкейк из двух ингредиентов, который можно приготовить без света (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простой и вкусный десерт
Десерты не обязательно должны быть сложными и долго готовиться, чтобы быть действительно вкусными, даже простой шоколадно-яблочный десерт может удивить текстурой и ароматом. В современной домашней кухне все чаще выбирают рецепты без выпечки, не требующие специального оборудования и длительного времени.
Но сегодня мы предлагаем еще более простой вариант – трендовый японский десерт из сметаны или греческого йогурта и печенья, который готовят всего из двух ингредиентов. Для удачного результата важно использовать густой йогурт или сметану без кислинки и хрустящее, но не слишком сладкое печенье, иначе десерт может получиться водянистым или слишком приторным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить японский десерт без выпечки
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 300 г;
- печенье – 120 г.
Способ приготовления:
- Выложить греческий йогурт в глубокую миску.
- Измельчить печенье руками или ножом до больших крошек.
- Добавить печенье в йогурт и осторожно перемешать.
- Разложить массу в порционные стаканы или форму.
- Поставить десерт в холодильник на 2 часа до стабилизации текстуры.
Как и с чем подавать
Десерт подают хорошо охлажденным, порционно в стаканах или креманках. Для украшения можно добавить тертый шоколад, какао, ягоды или тонкие ломтики яблока. Он хорошо сочетается с кофе, чаем или легким фруктовым соусом. При желании печенье можно заменить на гранолу или бисквитные крошки для другой текстуры.
Этот десерт – пример того, как из минимального набора продуктов можно получить современное и эффектное блюдо. Он подходит для быстрого перекуса, домашнего чаепития или неожиданных гостей.