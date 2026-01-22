Якщо яєчня набридла — спробуйте цей рецепт: ідея для ситного сніданку (відео)

Смачна та ситна страва

На сніданок можна приготувати різноманітні страви, від класичної яєчні до вівсянки з яйцем і сиром. Використання якісного сиру, наприклад блакитного, додає страві насиченого аромату і кремової текстури, а свіжі овочі роблять її більш яскравою та корисною. Типові помилки — перегрівати сир, через що він втрачає ніжність, або додавати занадто багато овочів, що розбавляє смак. Можна експериментувати з видами сиру, додавати гриби, горіхи або спеції, щоб створити власну версію ситного сніданку, а поєднання вівсянки з яйцем і сиром має давню європейську традицію легких та поживних сніданків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pogosyan.nutrition".

Як приготувати омлет з овочами

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

блакитний сир — 30 г;

помідори чері — 150 г;

шпинат — 50 г;

олія для смаження — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Нагріти сковороду з олією. Збити яйця з дрібкою солі та перцю. Влити яйця на сковороду і готувати на середньому вогні до напівготовності. Додати шматочки блакитного сиру та дати йому злегка розтанути. Додати половинки чері та шпинат, злегка перемішати. Скласти на тарілку і подавати гарячим.

Як і з чим подавати

Подавати цю страву краще гарячою, прямо після приготування. Для подачі можна викласти на тарілку свіжі листки шпинату або руколи, додати половинки чері та трохи свіжомеленого перцю. Вона добре поєднується з тостами з цільнозернового хліба, легким овочевим салатом або невеликою порцією авокадо. Прикрасити можна додатковою крихтою блакитного сиру або свіжою зеленню для контрасту смаків і текстур.

Цей сніданок поєднує ситність і яскравий смак блакитного сиру, а також дає змогу експериментувати з овочами та спеціями. Він готується швидко, насичує організм і виглядає ефектно на столі. Такі поєднання роблять сніданок корисним, цікавим і надихають на кулінарні експерименти.