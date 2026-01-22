Укр

Если яичница надоела – попробуйте этот рецепт: идея для сытного завтрака (видео)

Мария Швец
Яичница с овощами
Яичница с овощами

Вкусное и сытное блюдо

На завтрак можно приготовить разнообразные блюда, от классической яичницы до овсянки с яйцом и сыром. Использование качественного сыра, например голубого, придает блюду насыщенный аромат и кремовую текстуру, а свежие овощи делают его более ярким и полезным. Типичные ошибки – перегревать сыр, из-за чего он теряет нежность, или добавлять слишком много овощей, разбавляющих вкус. Можно экспериментировать с видами сыра, добавлять грибы, орехи или специи для создания собственной версии сытного завтрака, а сочетание овсянки с яйцом и сыром имеет давнюю европейскую традицию легких и питательных завтраков. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pogosyan.nutrition".

Как приготовить омлет с овощами

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • голубой сыр – 30 г;
  • помидоры черри – 150 г;
  • шпинат — 50 г;
  • масло для жарки – 1 ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нагреть сковороду с растительным маслом.
  2. Взбить яйца с щепоткой соли и перца.
  3. Влить яйца на сковороду и готовить на среднем огне до полуготовности.
  4. Добавить кусочки голубого сыра и дать ему немного растаять.
  5. Добавить половинки черри и шпинат, немного перемешать.
  6. Сложить на тарелку и подавать горячим.

Как и с чем подавать

Подавать это блюдо лучше горячим прямо после приготовления. Для подачи можно выложить на тарелку свежие листья шпината или руколы, добавить половинки черри и немного свежемолотого перца. Она хорошо сочетается с тостами из цельнозернового хлеба, легким овощным салатом или небольшой порцией авокадо. Украсить можно дополнительной крошкой голубого сыра или свежей зеленью для контраста вкусов и текстур.

Завтрак сочетает сытность и яркий вкус голубого сыра, а также экспериментирует с овощами и специями. Он готовится быстро, насыщает организм и смотрится эффектно на столе. Такие сочетания делают завтрак полезным, интересным и вдохновляющим на кулинарные эксперименты.

