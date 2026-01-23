Рус

Всього 4 інгредієнти, а смак — королівський: швидкий рецепт з тунцем та яйцями

Наталя Граковська
Салат з тунцем не псує фігуру
Салат з тунцем не псує фігуру. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На приготування страви треба виділити 10 хвилин

Салат з тунцем — смачна і швидка у приготуванні страва. Він складається всього з чотирьох доступних інгредієнтів, але водночас має високу поживну цінність.

Поєднання яєць і тунця забезпечує організм амінокислотами, вітамінами групи B, залізом і омега-3 жирними кислотами. Грецький йогурт — джерело пробіотиків, а свіжий огірок додає салату легкості, соковитості й мінімум калорій. Ця страва підходить для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Рецептом салату з нами поділилися на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

  • Яйця — 3–4 шт.
  • Тунець консервований у власному соку — 1 банка
  • Грецький йогурт — ½ склянки
  • Свіжий огірок — 1 шт.
  • Сіль і чорний перець — за смаком
  • Свіжа зелень (кріп або петрушка) — за бажанням

Замість йогурту салат можна заправити сметаною, або сумішшю оливкової олії з гірчицею. Також за бажання можна додати до салату відварений нут чи кукурудзу.

Спосіб приготування:

  1. Яйця відваріть круто (приблизно 10 хвилин після закипання), остудіть, очистіть та наріжте кубиками.
  2. Тунець відцідіть від рідини та розімніть виделкою.
  3. Огірок наріжте тонкими кружальцями або соломкою.
  4. У глибокій мисці з’єднайте яйця, тунець та огірок.
  5. Грецький йогурт змішайте з сіллю та перцем і заправте салат.
  6. Обережно перемішайте до однорідності. За бажанням додайте подрібнену зелень.

Цей салат готується дуже швидко і краще їсти його одразу. Огірок швидко пускає сік при контакті з сіллю і через декілька годин страва стає водянистою. Якщо плануєте взяти салат з тунця на роботу, покладіть нарізані інгредієнти в контейнер, а заправку — у окрамий соусник і змішайте безпосередньо перед обідом.

