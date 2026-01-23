Всього 4 інгредієнти, а смак — королівський: швидкий рецепт з тунцем та яйцями

На приготування страви треба виділити 10 хвилин

Салат з тунцем — смачна і швидка у приготуванні страва. Він складається всього з чотирьох доступних інгредієнтів, але водночас має високу поживну цінність.

Поєднання яєць і тунця забезпечує організм амінокислотами, вітамінами групи B, залізом і омега-3 жирними кислотами. Грецький йогурт — джерело пробіотиків, а свіжий огірок додає салату легкості, соковитості й мінімум калорій. Ця страва підходить для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Рецептом салату з нами поділилися на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

Яйця — 3–4 шт.

Тунець консервований у власному соку — 1 банка

Грецький йогурт — ½ склянки

Свіжий огірок — 1 шт.

Сіль і чорний перець — за смаком

Свіжа зелень (кріп або петрушка) — за бажанням

Замість йогурту салат можна заправити сметаною, або сумішшю оливкової олії з гірчицею. Також за бажання можна додати до салату відварений нут чи кукурудзу.

Спосіб приготування:

Яйця відваріть круто (приблизно 10 хвилин після закипання), остудіть, очистіть та наріжте кубиками. Тунець відцідіть від рідини та розімніть виделкою. Огірок наріжте тонкими кружальцями або соломкою. У глибокій мисці з’єднайте яйця, тунець та огірок. Грецький йогурт змішайте з сіллю та перцем і заправте салат. Обережно перемішайте до однорідності. За бажанням додайте подрібнену зелень.

Цей салат готується дуже швидко і краще їсти його одразу. Огірок швидко пускає сік при контакті з сіллю і через декілька годин страва стає водянистою. Якщо плануєте взяти салат з тунця на роботу, покладіть нарізані інгредієнти в контейнер, а заправку — у окрамий соусник і змішайте безпосередньо перед обідом.