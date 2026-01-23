Всего 4 ингредиента, а вкус – королевский: быстрый рецепт с тунцом и яйцами

На приготовление блюда нужно выделить всего 10 минут

Салат с тунцом – вкусное и быстрое в приготовлении блюдо. Он состоит всего из четырех доступных ингредиентов, но вместе с тем имеет высокую питательную ценность.

Сочетание яиц и тунца снабжает организм аминокислотами, витаминами группы B, железом и омега-3 жирными кислотами. Греческий йогурт – источник пробиотиков, а свежий огурец добавляет салату легкости, сочности и минимум калорий. Это блюдо подходит для тех, кто следит за своей фигурой. Рецептом салата с нами поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

Яйца – 3–4 шт.

Тунец консервированный в собственном соке — 1 банка

Греческий йогурт — ½ стакана

Свежий огурец – 1 шт.

Соль и черный перец – по вкусу

Свежая зелень (укроп или петрушка) – по желанию

Вместо йогурта салат можно заправить сметаной или смесью оливкового масла с горчицей. Также при желании можно добавить в салат отварной нут или кукурузу.

Способ приготовления:

Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Тунец отцедите от жидкости и разомните вилкой. Огурец нарежьте тонкими кружочками или соломкой. В глубокой миске соедините яйца, тунец и огурец. Греческий йогурт смешайте с солью и перцем и заправьте салат. Осторожно перемешайте до однородности. По желанию добавьте измельченную зелень.

Этот салат готовится очень быстро и лучше его есть сразу. Огурец быстро пускает сок при контакте с солью и через несколько часов блюдо становится водянистым. Если планируете взять салат с тунцом на работу, положите нарезанные ингредиенты в контейнер, а заправку – в соусник и смешайте непосредственно перед обедом.