Всего 4 ингредиента, а вкус – королевский: быстрый рецепт с тунцом и яйцами
-
-
На приготовление блюда нужно выделить всего 10 минут
Салат с тунцом – вкусное и быстрое в приготовлении блюдо. Он состоит всего из четырех доступных ингредиентов, но вместе с тем имеет высокую питательную ценность.
Сочетание яиц и тунца снабжает организм аминокислотами, витаминами группы B, железом и омега-3 жирными кислотами. Греческий йогурт – источник пробиотиков, а свежий огурец добавляет салату легкости, сочности и минимум калорий. Это блюдо подходит для тех, кто следит за своей фигурой. Рецептом салата с нами поделились на портале "Сенсация".
Ингредиенты:
- Яйца – 3–4 шт.
- Тунец консервированный в собственном соке — 1 банка
- Греческий йогурт — ½ стакана
- Свежий огурец – 1 шт.
- Соль и черный перец – по вкусу
- Свежая зелень (укроп или петрушка) – по желанию
Вместо йогурта салат можно заправить сметаной или смесью оливкового масла с горчицей. Также при желании можно добавить в салат отварной нут или кукурузу.
Способ приготовления:
- Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.
- Тунец отцедите от жидкости и разомните вилкой.
- Огурец нарежьте тонкими кружочками или соломкой.
- В глубокой миске соедините яйца, тунец и огурец.
- Греческий йогурт смешайте с солью и перцем и заправьте салат.
- Осторожно перемешайте до однородности. По желанию добавьте измельченную зелень.
Этот салат готовится очень быстро и лучше его есть сразу. Огурец быстро пускает сок при контакте с солью и через несколько часов блюдо становится водянистым. Если планируете взять салат с тунцом на работу, положите нарезанные ингредиенты в контейнер, а заправку – в соусник и смешайте непосредственно перед обедом.