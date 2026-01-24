Незвичайне поєднання - надзвичайний смак: як приготувати салат з язика, моркви та яблука (відео)

Смачна та ситна страва

Салати бувають найрізноманітніші — від класичних з тунцем та яйцем до легких овочевих і ситних м’ясних. Але сьогодні ми пропонуємо ніжний салат з язиком та селерою, який поєднує свіжість, м’якість і приємну текстуру. Для ідеального результату варто обирати добре відварений, м’який язик без різкого запаху, а корінь селери — щільний і соковитий. Типові помилки — занадто груба нарізка або надмірна кількість заправки, що "забиває" смак; за бажанням можна замінити майонез йогуртом або додати трохи гірчиці для пікантності. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати салат з язиком, морквою та яблуком

Інгредієнти:

варений свинний язик — 3 шт.;

варені яйця — 3 шт.;

кисле яблуко — 150 г;

свіжа морква — 100 г;

корінь селери — 100 г;

майонез — 2–3 ст. л.;

крем-сир — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати язик та яйця тонкою соломкою або невеликими кубиками. Натерти яблуко, моркву та корінь селери на крупній тертці. Змішати всі інгредієнти в салатниці. Окремо змішати майонез і крем-сир до однорідності. Заправити салат соусом, посолити, поперчити та акуратно перемішати.

Як і з чим подавати

Салат краще подавати охолодженим, виклавши у прозору салатницю або порційні креманки. Для прикрашання підійде дрібно нарізана зелень, скибки яблука або перепелині яйця. Він чудово поєднується з тостами, хрустким багетом або як доповнення до святкового столу. Також його можна подати як самостійну легку вечерю.

Ніжний салат з язиком та селерою — це вдале поєднання свіжості та ситності в одній страві. Він легко готується, виглядає святково і має збалансований смак. Такий салат стане родзинкою як повсякденного, так і святкового столу.