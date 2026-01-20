Просто, ситно, збалансовано: салат з тунцем і яйцем за 20 хвилин (відео)

Смачна та ситна закуска

Тунець — це морська риба з щільним, поживним м’ясом, яку використовують у салатах, пасті, сендвічах і часто запікають разом з овочами. У середземноморській кухні його цінують за нейтральний смак і високий вміст білка, що дозволяє поєднувати рибу з різними соусами та добавками.

Але сьогодні ми пропонуємо швидкий і практичний варіант — високобілковий салат з тунцем та яйцем без складної термічної обробки. Для вдалого результату важливо обирати якісний тунець у власному соку та правильно відварювати яйця, щоб зберегти ніжну текстуру і чистий смак страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "annafit__".

Як приготувати салат з тунцем

Інгредієнти:

свіжі огірки — 250 г;

тунець у власному соку — 180 г;

яйця — 2 шт.;

цибулина — 1 маленька;

консервована кукурудза — 80 г;

м’який сир — 1 ст. ложка;

грецький йогурт або сметана — 2 ст. ложки;

корнішони — 2–3 шт.;

лимонний сік і цедра — з 1/2 лимона;

каперси — 1 ч. ложка;

гірчиця — 1 ч. ложка;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити яйця вкруту, остудити та нарізати середніми шматочками. Нарізати огірки тонкими кружечками або півкільцями. Нарізати цибулю півкільцями та замочити у воді з яблучним оцтом на 10–15 хвилин. Злити рідину з тунця та розібрати його виделкою. Змішати в мисці огірки, яйця, цибулю, тунець і кукурудзу. Окремо змішати м’який сир, йогурт або сметану, подрібнені корнішони, лимонний сік і цедру, каперси та гірчицю. Додати заправку до салату, посолити, поперчити та обережно перемішати.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, виклавши у глибоку тарілку або порційні миски. Для подачі його можна прикрасити зеленню, свіжомеленим перцем або кількома скибочками корнішона. Він добре поєднується з цільнозерновим хлібом, хрусткими грінками або як самостійна страва без гарніру. За бажанням салат можна подати на листі салату або доповнити відвареною квасолею чи авокадо.

Цей салат — приклад того, як із простих інгредієнтів можна отримати поживну й сучасну страву. Він легко адаптується під різні дієтичні потреби та не потребує складної підготовки.