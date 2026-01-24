Необычное сочетание — яркий вкус: как приготовить салат из языка с морковью и яблоком (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Салаты бывают самые разные — от классических с тунцом и яйцом до легких мясных и овощных. Но сегодня мы предлагаем нежный салат с языком и сельдереем, сочетающий свежесть, мягкость и приятную текстуру. Для идеального результата следует выбирать хорошо отварной, мягкий язык без резкого запаха, а корень сельдерея – плотный и сочный. Типичные ошибки — слишком грубая нарезка или избыточное количество заправки, "забивающей" вкус; по желанию можно заменить майонез йогуртом или добавить немного горчицы для пикантности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить салат с языком, морковью и яблоком

Ингредиенты:

вареный свиной язык – 3 шт.;

вареные яйца — 3 шт.;

кислое яблоко – 150 г;

свежая морковь — 100 г;

корень сельдерея – 100 г;

майонез — 2-3 ст. л.;

крем-сыр — 2-3 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать язык и яйца тонкой соломкой или небольшими кубиками. Натереть яблоко, морковь и корень сельдерея на крупной терке. Смешать все ингредиенты в салатнице. Отдельно смешать майонез и крем-сыр до однородности. Заправить салат соусом, посолить, поперчить и перемешать аккуратно.

Как и с чем подавать

Салат лучше подавать охлажденным, выложив в прозрачную салатницу или порционные креманки. Для украшения подойдет мелко нарезанная зелень, ломтики яблока или перепелиные яйца. Он прекрасно сочетается с тостами, хрустящим багетом или как дополнение к праздничному столу. Также его можно подать как самостоятельный легкий ужин.

Нежный салат с языком и сельдереем – это удачное сочетание свежести и сытности в одном блюде. Он легко готовится, смотрится празднично и имеет сбалансированный вкус. Такой салат станет изюминкой как обыденного, так и праздничного стола.