Необычное сочетание — яркий вкус: как приготовить салат из языка с морковью и яблоком (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное и сытное блюдо
Салаты бывают самые разные — от классических с тунцом и яйцом до легких мясных и овощных. Но сегодня мы предлагаем нежный салат с языком и сельдереем, сочетающий свежесть, мягкость и приятную текстуру. Для идеального результата следует выбирать хорошо отварной, мягкий язык без резкого запаха, а корень сельдерея – плотный и сочный. Типичные ошибки — слишком грубая нарезка или избыточное количество заправки, "забивающей" вкус; по желанию можно заменить майонез йогуртом или добавить немного горчицы для пикантности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".
Как приготовить салат с языком, морковью и яблоком
Ингредиенты:
- вареный свиной язык – 3 шт.;
- вареные яйца — 3 шт.;
- кислое яблоко – 150 г;
- свежая морковь — 100 г;
- корень сельдерея – 100 г;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- крем-сыр — 2-3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать язык и яйца тонкой соломкой или небольшими кубиками.
- Натереть яблоко, морковь и корень сельдерея на крупной терке.
- Смешать все ингредиенты в салатнице.
- Отдельно смешать майонез и крем-сыр до однородности.
- Заправить салат соусом, посолить, поперчить и перемешать аккуратно.
Как и с чем подавать
Салат лучше подавать охлажденным, выложив в прозрачную салатницу или порционные креманки. Для украшения подойдет мелко нарезанная зелень, ломтики яблока или перепелиные яйца. Он прекрасно сочетается с тостами, хрустящим багетом или как дополнение к праздничному столу. Также его можно подать как самостоятельный легкий ужин.
Нежный салат с языком и сельдереем – это удачное сочетание свежести и сытности в одном блюде. Он легко готовится, смотрится празднично и имеет сбалансированный вкус. Такой салат станет изюминкой как обыденного, так и праздничного стола.