Млинці виходять тонкими та не рвуться: який незвичайний інгредієнт додати до тіста (відео)

Таке поєднання вас здивує

Млинці готують у різних варіаціях — на молоці, кефірі, сироватці або навіть на картопляному тісті, яке надає їм особливої м’якості. Для смачного результату важливо використовувати тепле молоко, свіжі яйця та добре просіяне борошно, щоб тісто було ніжним і без грудочок. Яблучні млинці вирізняються соковитістю та природною солодкістю, а головна помилка — робити їх занадто тонкими, через що вони стають сухими. За бажанням у тісто можна додати корицю, мускатний горіх або замінити яблука на груші чи банани для нових смакових відтінків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати млинці на яблучному тісті

Інгредієнти:

молоко тепле — 500 мл;

борошно — 350 г;

ваніль — за смаком;

сіль — дрібка;

яйця — 3 шт.;

цукор — 2–3 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

яблука — 2 шт. середні;

кориця — за бажанням;

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром, сіллю та ваніллю до однорідності. Влити 100 мл теплого молока і перемішати. Додати половину просіяного борошна і перемішати до гладкої маси. Влити решту молока, додати борошно, що залишилося, і добре вимішати. Додати очищені та натерті на крупній тертці яблука, перемішати. Влити олію і знову перемішати. Залишити тісто за кімнатної температури на 15–20 хвилин. Розігріти сковорідку, злегка змастити олією і випікати млинці, не роблячи їх надто тонкими.

Як і з чим подавати

Млинці подавати гарячими або теплими, виклавши стопкою на тарілку. Для прикрашання підійде цукрова пудра, шматочки свіжих яблук або гілочка м’яти. Вони чудово поєднуються з карамелізованими яблуками, бананами, медом, сметаною або ванільним соусом. Також їх можна подати як десерт до чаю чи кави.

Яблучні млинці виходять м’якими, соковитими та ароматними навіть без начинки. Вони легко адаптуються до різних смаків і стануть улюбленим десертом для всієї родини. Такий рецепт обов’язково поповнить домашню кулінарну колекцію.