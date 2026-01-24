Блинчики получаются тонкими и не рвутся: какой необычный ингредиент добавить в тесто (видео)

Такое сочетание вас удивит

Блинчики готовят в разных вариациях — на молоке, кефире, сыворотке или даже на картофельном тесте, которое придает им особую мягкость. Для вкусного результата важно использовать теплое молоко, свежие яйца и хорошо просеянную муку, чтобы тесто было нежным и без комочков. Яблочные блины отличаются сочностью и природной сладостью, а главная ошибка – делать их слишком тонкими, из-за чего они становятся сухими. По желанию в тесто можно добавить корицу, мускатный орех или заменить яблоки грушей или бананами для новых вкусовых оттенков. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить блины на яблочном тесте

Ингредиенты:

молоко теплое – 500 мл;

мука — 350 г;

ваниль – по вкусу;

соль — щепотка;

яйца — 3 шт.;

сахар — 2-3 ст. л.;

масло – 3 ст. л.;

яблоки – 2 шт. средние;

корица – по желанию;

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром, солью и ванилью до однородности. Влить 100 мл теплого молока и перемешать. Добавить половину просеянной муки и перемешать до гладкой массы. Влить остальное молоко, добавить оставшуюся муку и хорошо вымешать. Добавить очищенные и натертые на крупной терке яблоки, перемешать. Влить масло и снова перемешать. Оставить тесто при комнатной температуре на 15–20 минут. Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом и выпекать блины, не делая их слишком тонкими.

Как и с чем подавать

Блинчики подавать горячими или теплыми, выложив стопкой на тарелку. Для украшения подойдет сахарная пудра, кусочки свежих яблок или веточка мяты. Они прекрасно сочетаются с карамелизированными яблоками, бананами, медом, сметаной или ванильным соусом. Также их можно подать в качестве десерта в чай или кофе.

Яблочные блины получаются мягкими, сочными и ароматными даже без начинки. Они легко адаптируются к разным вкусам и станут любимым десертом для всей семьи. Такой рецепт обязательно пополнит домашнюю кулинарную коллекцию.