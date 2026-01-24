Блинчики получаются тонкими и не рвутся: какой необычный ингредиент добавить в тесто (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 716
Такое сочетание вас удивит
Блинчики готовят в разных вариациях — на молоке, кефире, сыворотке или даже на картофельном тесте, которое придает им особую мягкость. Для вкусного результата важно использовать теплое молоко, свежие яйца и хорошо просеянную муку, чтобы тесто было нежным и без комочков. Яблочные блины отличаются сочностью и природной сладостью, а главная ошибка – делать их слишком тонкими, из-за чего они становятся сухими. По желанию в тесто можно добавить корицу, мускатный орех или заменить яблоки грушей или бананами для новых вкусовых оттенков. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить блины на яблочном тесте
Ингредиенты:
- молоко теплое – 500 мл;
- мука — 350 г;
- ваниль – по вкусу;
- соль — щепотка;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- масло – 3 ст. л.;
- яблоки – 2 шт. средние;
- корица – по желанию;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром, солью и ванилью до однородности.
- Влить 100 мл теплого молока и перемешать.
- Добавить половину просеянной муки и перемешать до гладкой массы.
- Влить остальное молоко, добавить оставшуюся муку и хорошо вымешать.
- Добавить очищенные и натертые на крупной терке яблоки, перемешать.
- Влить масло и снова перемешать.
- Оставить тесто при комнатной температуре на 15–20 минут.
- Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом и выпекать блины, не делая их слишком тонкими.
Как и с чем подавать
Блинчики подавать горячими или теплыми, выложив стопкой на тарелку. Для украшения подойдет сахарная пудра, кусочки свежих яблок или веточка мяты. Они прекрасно сочетаются с карамелизированными яблоками, бананами, медом, сметаной или ванильным соусом. Также их можно подать в качестве десерта в чай или кофе.
Яблочные блины получаются мягкими, сочными и ароматными даже без начинки. Они легко адаптируются к разным вкусам и станут любимым десертом для всей семьи. Такой рецепт обязательно пополнит домашнюю кулинарную коллекцию.