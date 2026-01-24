Ніжна, вершкова, без гіркоти: таку курячу печінку полюблять навіть діти (відео)

Проста, бюджетна та смачна страва

Печінка — це поживний субпродукт, який часто використовують для приготування паштетів, рулетиків і смачних смажених страв. Завдяки своєму насиченому смаку та ніжній текстурі вона стає основою багатьох домашніх і святкових страв. Але сьогодні пропонуємо приготувати курячу печінку з вершковим смаком і без гіркоти, яка буквально тане в роті. Для найкращого результату важливо обирати свіжу печінку без темних плям, а замочування в молоці зробить її більш м’якою і ніжною; експериментувати можна з різними спеціями або додати трохи вина для більш глибокого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Як приготувати печінку з плавленим сиром та сметаною

Інгредієнти:

куряча печінка — 700 г;

молоко — 250 мл;

морква — 1 велика;

сіль — 0,5 ч. л.;

мелений перець — дрібка;

сушений часник — 1 ч. л.;

сметана — 3 ст. л.;

плавлений сир або крем-сир — 100 г;

вода — 100 мл;

Спосіб приготування:

Промити печінку і замочити її в молоці на 30 хвилин. Злити молоко і викласти печінку на розігріту пательню, смажити близько 5 хвилин. Додати нарізану смужками моркву і смажити ще 5–7 хвилин на середньому вогні. Додати сіль, перець, сушений часник, сметану і плавлений або крем-сир, добре перемішати. Влити воду і тушкувати на повільному вогні ще 5 хвилин.

Як і з чим подавати

Страву подають гарячою, найкраще вона смакує з картопляним пюре або легким овочевим гарніром. Для подачі можна прикрасити свіжою зеленню, кружечками моркви або крапельками сметани. Печінка також добре поєднується з рисом, гречкою або легким салатом з огірків і помідорів. Такий варіант стане ідеальною стравою для сімейної вечері або святкового столу.

Куряча печінка виходить ніжною, соковитою та вершковою, без гіркоти. Вона легко готується, має насичений смак і стане улюбленою стравою для всієї родини. Подавати її можна як на буденний обід, так і на святковий стіл.