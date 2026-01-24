Нежная, сливочная, без горечи: такую куриную печень любят даже дети (видео)

Простое, бюджетное и вкусное блюдо

Печень – это питательный субпродукт, часто используемый для приготовления паштетов, рулетиков и вкусных жареных блюд. Благодаря своему насыщенному вкусу и нежной текстуре, она становится основой многих домашних и праздничных блюд. Но сегодня предлагаем приготовить куриную печень со сливочным вкусом и без горечи, которая буквально тает во рту. Для лучшего результата важно выбирать свежую печень без темных пятен, а замачивание в молоке сделает ее более мягкой и нежной; экспериментировать можно с разными специями или добавить немного вина для более глубокого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "radostina_ksenia".

Как приготовить печень с плавленым сыром и сметаной

Ингредиенты:

куриная печень — 700 г;

молоко — 250 мл;

морковь — 1 большая;

соль – 0,5 ч. л.;

молотый перец — щепотка;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

сметана — 3 ст. л.;

плавленый сыр или крем-сыр — 100 г;

вода — 100 мл;

Способ приготовления:

Промыть печень и замочить в молоке на 30 минут. Слить молоко и выложить печень на разогретую сковороду, жарить около 5 минут. Добавить нарезанную полосками морковь и жарить еще 5–7 минут на среднем огне. Добавить соль, перец, сушеный чеснок, сметану и плавленый или крем-сыр, хорошо перемешать. Влить воду и тушить на медленном огне еще 5 минут.

Как и с чем подавать

Блюдо подают горячим, лучше всего оно подходит с картофельным пюре или легким овощным гарниром. Для подачи можно украсить свежей зеленью, кружочками моркови или капельками сметаны. Печень хорошо сочетается с рисом, гречкой или легким салатом из огурцов и помидоров. Такой вариант станет идеальным блюдом для семейного ужина или праздничного стола.

Куриная печень получается нежной, сочной и сливочной, без горечи. Она легко готовится, обладает насыщенным вкусом и станет любимым блюдом для всей семьи. Подавать ее можно как на ежедневный обед, так и на праздничный стол.