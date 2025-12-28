Секрет смачної печінки: рулетики з сирною начинкою, які підкорять всіх (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бюджетна та смачна закуска
Печінка — це надзвичайно корисний продукт, багатий на залізо, вітаміни A і B, білок. З неї готують найрізноманітніші страви: паштети, котлети, запіканки, а найпопулярніший варіант — смажена печінка з цибулею. Але сьогодні ми пропонуємо зробити ніжні печінкові рулетики з сиром, які стануть ситною і вишуканою стравою для сімейного обіду або святкового столу. Цей рецепт простий, але виглядає дуже апетитно і чудово смакує. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".
При виборі печінки звертайте увагу на її колір і запах: свіжий продукт має насичений рівномірний колір без темних плям і приємний, легкий запах.
Як приготувати печінкові рулетики
Інгредієнти:
- печінка – 700 г;
- яйця – 2-3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- молоко – 200 мл;
- борошно – 3-5 ст. л.;
- олія – 50 мл;
- сіль, перець – за смаком;
- плавлені сирки – 3-5 шт.;
- майонез – 2-3 ст. л.;
- часник – 1 зубчик.
Спосіб приготування:
- Печінку промити, обсушити та подрібнити у блендері разом з яйцями, цибулею, молоком, сіллю та перцем.
- Додати борошно і ретельно перемішати до однорідного тіста.
- На розігрітій сковороді з олією смажити тісто невеликими млинцями з обох сторін до золотистого кольору.
- Для начинки сирки натерти, змішати з майонезом і подрібненим часником.
- На готові млинці викласти сирну масу та загорнути їх рулетиками.
- Рулетики можна трохи підігріти на сковороді або в духовці перед подачею.
Як і з чим подавати:
Подавайте рулетики теплими, нарізавши порційними шматочками. Вони добре поєднуються зі свіжими овочевими салатами, картопляним пюре або запеченими овочами. Для прикрашання можна використати зелень петрушки або кропу, а також трохи натертого сиру зверху. Соуси на основі сметани або йогурту додадуть страві ніжності та підкреслять смак печінки.
Ця страва стане улюбленою у сім’ї, адже поєднує користь печінки з ніжністю сиру та легкою текстурою млинців.