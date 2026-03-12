Не лише тушкована: як іще смачно приготувати картоплю з грибами (відео)

Смачна та ситна страва

З картоплі та грибів можна приготувати безліч страв, від класичних зразів до ситних запіканок. Особливо смачно вони поєднуються у швидких стравах, які не потребують тривалого готування. Сьогодні ми пропонуємо варіант картоплі з грибами, який готується легко, швидко та ідеально підходить для пісного меню. Для цього рецепту краще обирати свіжі або якісно заморожені гриби та картоплю середнього розміру – це забезпечить ніжну текстуру та насичений смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kitchen_yuliana_".

Для максимальної ароматики бажано обирати гриби з щільною структурою, наприклад печериці або гливи. Картопля не повинна бути занадто борошниста – інакше скибочки можуть розвалюватися при запіканні. Використання олії з нейтральним смаком або легкого пісного майонезу допоможе рівномірно розподілити спеції та підкреслити смак грибів. Паприка та прованські трави додають страві глибини та легку пікантність, а спеції можна коригувати на власний смак.

Як приготувати картоплю з грибами

Інгредієнти:

картопля – 7-8 шт;

гриби – 200 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

паприка – 1 ч. л.;

італійські трави – 1 ч. л.;

олія – 2-3 ст. л.;

пісний майонез – 2 ст. л. (за бажанням);

Спосіб приготування:

Помити картоплю та нарізати тонкими скибочками, але не до кінця. Змішати картоплю з олією та спеціями, змастити та викласти на деко. Запікати в духовці при 180-200°C до напівготовності картоплі. Обсмажити гриби з цибулею, додати спеції, майонез та трохи води, готувати 2-3 хвилини. Викласти обсмажені гриби на запечену картоплю та ще раз полити зверху залишками засмажки. Запікати разом ще кілька хвилин до готовності. Подавати гарячою, посипавши свіжою зеленню за бажанням.

Як і з чим подавати

Таку картоплю з грибами можна подавати як самостійну страву або як гарнір до круп’яних каш, салатів чи запечених овочів. Перед подачею її можна прикрасити свіжою зеленню – петрушкою або кропом – і додати кілька крапель лимонного соку для свіжості. Для більш ситного варіанту можна подавати зі шматочком пісного хліба або домашнім соусом на основі томатів чи йогурту. Страва добре тримає тепло, тому її можна готувати заздалегідь і подавати до обіду або вечері.