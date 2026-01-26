Котлеты станут значительно вкуснее: что сделать с мясом перед приготовлением (видео)

Котлеты станут еще сочнее

Котлеты — это классическое блюдо, которое готовят из мяса, рыбы и даже консервированных продуктов, например, сардин, сочетая их с луком, хлебом или специями для сочности и вкуса. Но сегодня предлагается вариант маринованных котлет из свинины, где особое внимание уделяется качеству мяса, правильному маринованию и тщательному вымешиванию фарша. Для оптимальной текстуры лучше выбирать свежее мясо с небольшим количеством жира и батон без корки, который предварительно замачивается в воде или молоке. Вариации могут включать добавление моркови, чеснока, зелени или специй, а также замену свинины на говядину или курицу для более легкого варианта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".

Как приготовить котлеты из маринованного мяса

Ингредиенты:

свинина (мякоть) – 700 г;

лук – 2 больших;

приправы к шашлыку – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

перец – по вкусу;

батон – 5–6 кусочков;

Способ приготовления:

Нарезать небольшими кусками мясо и лук, сложить в лоток, добавить приправу, соль и перец, хорошо перемешать и закрыть лоток. Мариновать в холодильнике минимум 6–8 часов, желательно оставить на ночь для насыщенного вкуса. Достать мясо и перекрутить вместе с луком через мясорубку. Замочить батон в воде или молоке, отжать и перекрутить через мясорубку. Добавить соль и перец при необходимости, хорошо перемешать и отбить фарш для лучшей структуры и сочности. Сформировать котлеты желаемого размера. Обжарить котлеты на хорошо разогретой сковороде с одной стороны, перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности.

Как и с чем подавать

Котлеты подаются горячими, с любым гарниром: картофельное пюре, гречка, рис или свежие овощи. Для праздничной подачи можно украсить зеленью, дольками лимона или лёгким овощным салатом. Также хорошо сочетаются с соусами на основе сметаны, томатного соуса или грибным соусом для насыщенного вкуса.

Маринованные котлеты получаются сочными, ароматными и легко адаптируются под разные виды мяса и специй. Благодаря правильному маринованию и отбиванию фарша блюдо сохраняет форму и остается нежным внутри.