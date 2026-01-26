Не игнорируйте этот ингредиент: что добавить в тесто, чтобы оладьи получились пышными (видео)

Удачный рецепт вкусной выпечки

Блинчики бывают разные: тонкие классические, пышные панкейки, жидкие французские кремпены и даже экспериментальные овощные или шоколадные варианты. Но сегодня мы предлагаем рецепт самых пышных оладий на кефире или питьевом йогурте, которые благодаря правильной текстуре и подходящим ингредиентам получаются воздушными и нежными. Для достижения наилучшего результата следует выбирать свежий кефир или натуральный йогурт без добавленного сахара, просеянную муку и свежие яйца, а тесто не перемешивать слишком долго, чтобы не потерять воздушность. Также не стоит игнорировать разрыхлитель – именно он сделает выпечку рыхлой. Вариации могут включать добавление ванили, корицы, яблочного пюре или мелко натертой моркови для новых вкусовых акцентов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 2 ст. л.;

мука – 250 г;

сода – 0,5 ч. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

кефир 2,5% – 350 г;

ваниль – по желанию;

Способ приготовления:

Взбить яйцо с солью, сахаром и ванилью до однородности. Добавить кефир или йогурт и хорошо перемешать. Просеять муку, смешать с содой и разрыхлителем, постепенно добавить в жидкую смесь. Осторожно перемешать в однородное, но не слишком густое тесто. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и выкладывать тесто ложкой. Жарить оладьи на среднем огне 2–3 минут с одной стороны до золотистой корочки, перевернуть и довести до готовности еще 1–2 минуты.

Как и с чем подавать

Оладьи подаются горячими, с медом, джемом, свежими ягодами или фруктовым пюре. Можно дополнить йогуртовым кремом, сметаной или растопленным шоколадом для десертной подачи. Для праздничной сервировки оладьи выкладываются стопкой и украшаются мятой или орехами.

Эти оладьи отличаются невероятной пышностью и нежностью, идеально подходят для завтрака или быстрого перекуса. Благодаря простым ингредиентам и вариативности начинки или добавок, они легко адаптируются под любой вкус и настроение.