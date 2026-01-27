Можно есть хоть каждый день: рецепт форшмака по-одесски с яблоком и маслом (видео)

Вкусная и оригинальная закуска

Сельдь – это жирная морская рыба, которую традиционно солят, маринуют или используют для приготовления закусок, в частности популярной "шубы". Его готовят в виде салатов, паштетов и классических закусок к праздничному столу. Сегодня предлагается легкий одесский форшмак с яблоком и сливочным маслом, отличающийся нежной текстурой и балансом солености и кислинки. Для лучшего вкуса выбирайте свежую или охлажденную соленую рыбу без лишних костей и кожуры, мягкое сливочное масло и сочные яблоки с приятной кислинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить форшмак по-одесски

Ингредиенты:

селедка соленая – 1 шт.;

лук – 1/2 шт.;

зеленое яблоко – 1/2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мягкое сливочное масло – 1 ст. л.;

лимонный сок – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Очистить сельдь от косточек и кожуры, измельчить ножом или вилкой. Отварить яйцо вкрутую, остудить и очистить. Измельчить лук, яблоко и яйцо на мелкой терке. Соединить все ингредиенты в миске, добавить мягкое масло, чёрный перец и несколько капель лимонного сока. Тщательно перемешать до однородной нежной консистенции.

Как и с чем подавать

Форшмак подают на гренках из ржаного или белого хлеба, тостах или крекерах. Для более эффектной подачи можно украсить свежей зеленью или дольками лимона, а охлаждение в холодильнике перед подачей сделает текстуру еще более нежной. Кушанье хорошо сочетается с легкими овощными салатами и маринованными огурцами, создавая гармоничный баланс вкусов.

Форшмак по-одесски с яблоком и маслом – это питательная, нежная и ароматная закуска, которая подходит как для ежедневного завтрака, так и для праздничного стола. Простота приготовления и сбалансированный вкус делают его универсальным блюдом для любой кухни.