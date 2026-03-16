Секрет Олександрійської паски до Великодня: як приготувати тісто на топленому молоці

Олександрійську паску готують на нічній опарі з топленим молоком

Великдень неможливо уявити без ароматної домашньої паски, яка є одним із головних символів святкового столу. У різних родинах існують свої рецепти цієї випічки, деякі з яких з часом стали справжньою класикою. Раніше ми розповідали, як приготувати паску без замішування тіста руками, а тепер пропонуємо рецепт Олександрійської паски. Особливість цього рецепта полягає в тому, що основу для тіста залишають настоюватися на кілька годин, найчастіше на всю ніч. Завдяки цьому тісто добре визріває, а готова випічка виходить дуже ніжною, пухкою та ароматною.

Інгредієнти

Для тіста:

яйця — 3 шт.

жовток — 1 шт.

вершкове масло — 125 г

цукор — 250 г

дріжджі свіжі — 20 г

молоко топлене тепле — 250 мл

ванілін — за смаком

сіль — 1/4 ч. л.

родзинки — 50 г

волоськи горіхи — за бажанням

борошно — 600–700 г

Для глазурі:

сухе молоко або сухі вершки — 6 ст. л.

згущене молоко — 3–4 ст. л.

лимонний сік — 2 ст. л.

Поради для приготування

Використовуйте для замішування тіста саме тепле молоко, щоб активувати дріжджі. Якщо тісто здається занадто липким, не поспішайте додавати багато борошна: після підйому воно стане більш еластичним.

Приготування

У великій мисці злегка збийте яйця та жовток вінчиком. Додайте цукор, дрібно нарізане вершкове масло, подрібнені свіжі дріжджі та тепле топлене молоко. Усе добре перемішайте до однорідної маси. Миску накрийте рушником і залиште у теплому місці на 8–12 годин. Найзручніше підготувати цю основу ввечері, щоб вона настоялася протягом ночі.

Вранці до суміші додайте сіль, ванілін, родзинки та за бажанням подрібнені грецькі горіхи. Поступово введіть просіяне борошно. Замішуйте тісто ложкою або лопаткою — воно має залишатися м’яким і трохи липким. Миску з тістом знову накрийте рушником і залиште приблизно на півтори години в теплому місці, щоб воно добре піднялося.

Заповнюйте форми тістом приблизно на 2/3 висоти. Фото: ШІ

Коли тісто збільшиться в об’ємі, розкладіть його у форми для випікання, заповнюючи їх приблизно на дві третини. Це дозволить паскам добре піднятися під час випікання.

Форми з тістом поставте у холодну духовку. Спочатку встановіть температуру 100°C і випікайте приблизно 15 хвилин. Потім підвищіть температуру до 150°C і випікайте ще близько 20 хвилин. Після цього збільшіть температуру до 200°C і продовжуйте випікати ще приблизно 15 хвилин. Під час випікання духовку відкривати не варто, щоб тісто не осіло.

Для глазурі змішайте сухе молоко або сухі вершки зі згущеним молоком. Додайте лимонний сік і перемішайте до густої однорідної консистенції. Готову глазур нанесіть на повністю охолоджені паски.