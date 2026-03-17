Деруни стануть значно ситнішими: що додати до них у піст (відео)

Впорається навіть новачок

Під час посту можна приготувати чимало простих і поживних страв, зокрема навіть ситний салат лише з чотирьох інгредієнтів. Але сьогодні ми пропонуємо ще один ситний варіант — деруни з грибами, які добре підходять для пісного меню. Деруни вважаються традиційною стравою української та білоруської кухні, а гриби додають їм більш насиченого смаку та роблять страву поживнішою без м’яса. Для найкращого результату варто обирати крохмалисту картоплю, добре відтискати зайву рідину після подрібнення та обсмажувати деруни на добре розігрітій сковорідці — тоді вони виходять рум’яними та хрусткими. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "kitchen_yuliana_".

Як приготувати деруни з грибами

Інгредієнти:

картопля – 10 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

печериці – 300 г;

борошно – 3 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Нарізати печериці дрібними шматочками та обсмажити на сковорідці до готовності і випаровування рідини. Очистити картоплю, цибулю та часник, після чого подрібнити їх за допомогою блендера або м’ясорубки. Додати до картопляної маси обсмажені гриби, борошно, сіль і перець, після чого ретельно перемішати до однорідної консистенції. Розігріти сковорідку з олією та викладати картопляну масу ложкою, формуючи невеликі деруни. Обсмажувати деруни з обох боків до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Деруни з грибами найкраще подавати гарячими одразу після смаження, щоб зберегти хрустку скоринку. Перед подачею страву можна посипати свіжою зеленню або зеленою цибулею. До дерунів добре пасує грибний соус, пісний майонез, томатний соус або легкий овочевий салат. Така страва може бути як самостійною вечерею, так і ситним гарніром до інших пісних страв.

Деруни з грибами — проста, але дуже смачна страва, яка чудово вписується у пісне меню. Поєднання картоплі та грибів робить їх ароматними і поживними. Завдяки доступним інгредієнтам цей рецепт легко приготувати навіть у будні. Зберігайте ідею, щоб урізноманітнити домашнє меню під час посту.