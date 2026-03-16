Багато хто помиляється: які яйця треба брати для ідеальних крашанок на Великдень

Не всі яйця підходять для створення крашанок

Окрім пасок на великодньому столі обов'язково мають бути крашанки. Яйця до свята фарбують цибулинням, куркумою, прикрашають поталлю. Незалежно від виду барвника, для створення гарних крашанок важливо правильно підібрати яйця.

Яйця бувають двох основних видів — із білою та коричневою шкаралупою, і для великодніх крашанок краще підходить лише один із них. Це зовсім не випадковий вибір, а порада, що має логічне пояснення.

Чим відрізняються яйця з білою та коричневою шкаралупою

Існує поширена думка, що коричневі яйця нібито корисніші за білі, проте насправді це міф. Між ними немає різниці в поживних властивостях. Єдина різниця між такими яйцями — колір шкаралупи. Він залежить від породи курей, точніше від кольору її пір’я. Саме тому одні яйця мають білу шкаралупу, а інші — коричневу.

Попри те, що ця відмінність здається незначною, саме вона впливає на вибір яєць для фарбування до Великодня.

Чому для фарбування краще брати білі яйця

На світлу шкаралупу барвники лягають значно краще. Завдяки цьому колір виходить яскравішим, насиченішим і чистішим порівняно з коричневими яйцями.

Втім, якщо яйця фарбують у темні природні відтінки, наприклад за допомогою цибулиння, природний колір шкаралупи вже не має великого значення. Барвник перекриває його, тому результат буде приблизно однаковим.

Щоб крашанки вийшли красивими та акуратними, варто звернути увагу і на якість самих яєць. Краще обирати свіжі яйця з неушкодженою шкаралупою без тріщин і плям. Перед фарбуванням їх треба добре вимити в теплій воді, а потім знежирити — наприклад, протерти оцтом або слабким розчином соди. Завдяки цьому барвник рівномірніше ляже на поверхню. Варити яйця бажано на помірному вогні, щоб шкаралупа не тріснула, а після фарбування їх можна злегка натерти краплею рослинної олії, щоб крашанки мали гарний блиск.

