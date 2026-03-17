Ви все життя робили це неправильно: коли насправді треба додавати сіль у тісто

Навіть у солодку випічку обов'язково треба додавати сіль. Але важливо робити це вчасно

Одним із ключових інгредієнтів тіста, крім дріжджів та борошна, є сіль. Навіть якщо йдеться про солодкі булочки чи пироги, не варто нехтувати додаванням цієї спеції. Сіль важлива не стільки для смаку. Без неї тісто вийде неправильної структури. При цьому додавати сіль у заміс важливо у правильний момент. Про це йдеться на Threads-сторінці "culinary_academy_ua".

Навіщо додавати сіль у тісто

Сіль зміцнює клейковину, завдяки чому тісто стає більш пружним і краще тримає форму. Водночас вона стримує активність дріжджів, допомагаючи тісту підніматися рівномірно, без різких перепадів. Якщо її не додати, тісто може вийти слабким, липким і "розпливатися".

Коли додавати сіль у тісто

Важливий не лише сам факт додавання солі, а й момент, коли це робити. Якщо додати сіль одразу разом із борошном і рідиною, вона почне гальмувати розвиток глютену вже на старті замісу. У результаті тісто формуватиметься повільніше і може бути менш еластичним. Натомість досвідчені пекарі радять вводити сіль через 5–7 хвилин після початку замішування. За цей час клейковина вже встигає сформуватися, а сіль потім лише зміцнює її структуру. Завдяки цьому тісто стає гладким, еластичним, добре тримає форму і рівномірно піднімається.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати розсипчасту гречку. Справа не тільки в кількості води для варіння.