Приготуєте без світла: повітряний десерт-хмаринка для всієї родини (відео)

Готується швидко та виходить смачним

Смачних десертів вдома можна приготувати безліч: від класичних тортів і кексів до сучасних варіантів на кшталт Снікерс-трайфл. Але сьогодні ми пропонуємо надзвичайно простий та легкий десерт-хмаринку, який готується всього за кілька хвилин і не потребує випічки. Для максимально ніжної текстури важливо використовувати ряжанку високої якості та стиглі банани, а какао краще брати натуральне, без добавок, щоб смак залишався чистим. Желатин слід розчиняти акуратно, не доводячи до кипіння, і поступово вводити у масу, щоб десерт вийшов повітряним і кремовим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати шоколадний десерт

Інгредієнти:

ряжанка – 450–500 мл;

какао – 2 ст. л.;

цукор/цукрова пудра – 2 ст. л.;

желатин – 10 г;

вода – 50 мл;

банан – 2 шт.;

Спосіб приготування:

Розчинити желатин у воді та залишити набухати до повного розчинення. Додати до ряжанки какао, цукор та нарізаний банан. Перебити масу блендером до кремової текстури. Розтоплений желатин тонкою цівкою влити в десерт і ще раз перебити до однорідності. Розлити по формочках і охолоджувати в холодильнику мінімум 1 годину.

Як і з чим подавати:

Десерт-хмаринку найкраще подавати охолодженим, прямо з формочок, посипавши трохи какао або натертим шоколадом для додаткового смаку. Також можна додати свіжі ягоди, горіхи або медову глазур, щоб урізноманітнити текстуру та смак. Він добре поєднується з кавою, чаєм або гарячим шоколадом, а для святкової подачі можна використовувати прозорі склянки чи маленькі креманки. Завдяки простоті приготування десерт стане чудовим варіантом для швидкого перекусу або десерту після вечері.