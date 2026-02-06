Коли піци хочеться тут і зараз: лінивий рецепт домашньої випічки без зайвої мороки (відео)

Смачно та швидко

Піца — це одна з найпопулярніших страв у світі, яку традиційно готують на дріжджовому або бездріжджовому тісті в духовці, печі чи навіть у мультиварці. Класичний варіант потребує часу на заміс і підйом тіста, але сучасна домашня кухня дедалі частіше шукає швидші альтернативи. Але сьогодні ми пропонуємо лінивий варіант піци на рідкому тісті, який дозволяє отримати той самий знайомий смак без зайвих клопотів. Такий формат особливо популярний у домашніх рецептах пострадянського простору, де піцу часто адаптують під наявні інгредієнти з холодильника. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna_pro.food".

Як приготувати домашню піцу

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

молоко – 400 мл;

борошно – 200 г;

сіль – за смаком;

салямі – 100 г;

сосиски – 100 г;

оливки – 50 г;

помідори – 2 шт.;

твердий сир – 150 г;

олія – 1 ст. л. для форми.

Спосіб приготування:

Змішати яйця, молоко, борошно та сіль до однорідної рідкої консистенції. Застелити деко пергаментом, змастити олією та вилити тісто рівним шаром. Нарізати начинку, рівномірно викласти зверху та щедро посипати тертим сиром. Запікати в розігрітій духовці при 180 °C 25–30 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Ліниву піцу найкраще подавати гарячою, одразу після духовки, нарізавши на великі трикутники або квадрати. Добре смакує зі свіжими овочами, зеленим салатом або маринованими огірками. За бажанням її можна доповнити соусами — томатним, часниковим або сметанно-гірчичним. Для подачі піцу зручно прикрасити свіжою зеленню, руколою чи базиліком.

Цей рецепт — ідеальний варіант для швидкої вечері, несподіваних гостей або коли просто хочеться чогось смачного без довгого стояння на кухні. Лінива піца легко підлаштовується під будь-які смаки та дозволяє експериментувати з начинками. Саме тому вона часто стає "черговою" стравою у багатьох родинах. А головне — результат майже завжди виходить вдалим навіть без кулінарного досвіду.