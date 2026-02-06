Такі бублики ви ще точно не готували: розкішна закуска з крабовими паличками, що затьмарить усі салати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готується елементарно, а виглядає так, ніби закуску готували кілька годин
Фаршировані бублики — страва, яка знайома багатьом ще з дитинства. Колись їх готували до свят і сімейних посиденьок. Раніше ми вже ділилися рецептом бубликів із фаршем в духовці, а тепер пропонуємо не менш смачну альтернативу — з крабовими паличками та сиром.
Готуються такі бублики дуже швидко. Достатньо лише змішати начинку, нафарширувати сушку і все запекти. Рецептом з нами поділилася кулінарна блогерка Альона Карпюк.
Як приготувати фаршировані бублики
Інгредієнти:
- Бублики (сушки)
- 250 мл теплого молока
- 150 г крабових паличок
- 100 г твердого сиру
- 2–3 ст. л. майонезу
- Сіль, перець, спеції за смаком
- Ікра для подачі
Спосіб приготування:
- Бублики залийте теплим молоком і залиште на 10 хвилин, щоб вони стали м'якими, але тримали форму.
- Крабові палички натріть на тертці або дрібно поріжте.
- Додайте до паличок натертий сир, майонез, спеції та подрібнений часник. Ретельно перемішайте.
- Викладіть начинку всередину кожного розм'якшеного бублика.
- Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом. Запікайте при 180°C протягом 15–20 хвилин до появи рум'яної скоринки.
Як та з чим подавати
Ця закуска найкраще смакує в теплому або ледь охолодженому вигляді. Для розкішного вигляду викладіть зверху на кожен бублик червону ікру. Подавайте бублики на великій плоскій тарілці, прикрашеній листям салату або гілочками кропу.