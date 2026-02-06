Такі бублики ви ще точно не готували: розкішна закуска з крабовими паличками, що затьмарить усі салати (відео)

Готується елементарно, а виглядає так, ніби закуску готували кілька годин

Фаршировані бублики — страва, яка знайома багатьом ще з дитинства. Колись їх готували до свят і сімейних посиденьок. Раніше ми вже ділилися рецептом бубликів із фаршем в духовці, а тепер пропонуємо не менш смачну альтернативу — з крабовими паличками та сиром.

Готуються такі бублики дуже швидко. Достатньо лише змішати начинку, нафарширувати сушку і все запекти. Рецептом з нами поділилася кулінарна блогерка Альона Карпюк.

Як приготувати фаршировані бублики

Інгредієнти:

Бублики (сушки)

250 мл теплого молока

150 г крабових паличок

100 г твердого сиру

2–3 ст. л. майонезу

Сіль, перець, спеції за смаком

Ікра для подачі

Спосіб приготування:

Бублики залийте теплим молоком і залиште на 10 хвилин, щоб вони стали м'якими, але тримали форму. Крабові палички натріть на тертці або дрібно поріжте. Додайте до паличок натертий сир, майонез, спеції та подрібнений часник. Ретельно перемішайте. Викладіть начинку всередину кожного розм'якшеного бублика. Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом. Запікайте при 180°C протягом 15–20 хвилин до появи рум'яної скоринки.

Як та з чим подавати

Ця закуска найкраще смакує в теплому або ледь охолодженому вигляді. Для розкішного вигляду викладіть зверху на кожен бублик червону ікру. Подавайте бублики на великій плоскій тарілці, прикрашеній листям салату або гілочками кропу.