Домашні рогалики з варенням: простий рецепт, який завжди вдається (відео)

Випічка буває різною — від ніжних тортів і кексів до швидкого печива та рулетів.

Особливо популярне американське шоколадне печиво, яке відоме своєю м’якою серцевиною і хрусткою скоринкою. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати рогалики з варенням, які не потребують складних технік, а смакують не гірше за магазинні. Важливо використовувати якісні продукти: свіжий смалець чи масло, домашнє варення та свіже борошно забезпечать ніжну текстуру і насичений аромат випічки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати домашні рогалики

Інгредієнти:

Тісто:

смалець — 200 г;

кефір — 150 мл;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 400 г;

начинка:

сливове варення — за смаком;

трохи трояндового варення — за бажанням;

горіхи (підсмажені та подрібнені) — 50–70 г;

Для прикраси:

цукрова пудра — за смаком;

шоколад — за бажанням;

Спосіб приготування:

Змішати смалець з кефіром до однорідності. Додати соду та ретельно перемішати. Поступово всипати борошно та замісити м’яке, не липке тісто. Поділити тісто на 3–4 частини, загорнути в харчову плівку та залишити в холодильнику на 1 годину. Розкачати кожну частину в коло товщиною приблизно 1 мм та нарізати на трикутники. На широку частину кожного трикутника викласти начинку, защіпити краї та скрутити рогалики. Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати в розігрітій духовці при 180°C 20–25 хвилин до золотистого кольору. Після охолодження посипати цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом.

Як і з чим подавати

Рогалики з варенням найкраще подавати теплими, посипаними цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом для декору. Вони чудово поєднуються з чашкою кави, чаю або молока. Для святкової подачі можна викласти їх на плоске блюдо в ряд або гуртком, прикрасивши свіжими ягодами чи м’ятою. Такі рогалики чудово доповнять сніданок, полудень або стануть десертом на будь-якому столі.