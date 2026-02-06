Домашні рогалики з варенням: простий рецепт, який завжди вдається (відео)

Рус

Домашні рогалики з варенням: простий рецепт, який завжди вдається

Марія Швець
Домашні рогалики
Випічка буває різною — від ніжних тортів і кексів до швидкого печива та рулетів.

Особливо популярне американське шоколадне печиво, яке відоме своєю м’якою серцевиною і хрусткою скоринкою. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати рогалики з варенням, які не потребують складних технік, а смакують не гірше за магазинні. Важливо використовувати якісні продукти: свіжий смалець чи масло, домашнє варення та свіже борошно забезпечать ніжну текстуру і насичений аромат випічки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати домашні рогалики

Інгредієнти:

Тісто:

  • смалець — 200 г;
  • кефір — 150 мл;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 400 г;
  • начинка:
  • сливове варення — за смаком;
  • трохи трояндового варення — за бажанням;
  • горіхи (підсмажені та подрібнені) — 50–70 г;

Для прикраси:

  • цукрова пудра — за смаком;
  • шоколад — за бажанням;

Спосіб приготування:

  1. Змішати смалець з кефіром до однорідності.
  2. Додати соду та ретельно перемішати.
  3. Поступово всипати борошно та замісити м’яке, не липке тісто.
  4. Поділити тісто на 3–4 частини, загорнути в харчову плівку та залишити в холодильнику на 1 годину.
  5. Розкачати кожну частину в коло товщиною приблизно 1 мм та нарізати на трикутники.
  6. На широку частину кожного трикутника викласти начинку, защіпити краї та скрутити рогалики.
  7. Викласти на деко, застелене пергаментом.
  8. Випікати в розігрітій духовці при 180°C 20–25 хвилин до золотистого кольору.
  9. Після охолодження посипати цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом.

Як і з чим подавати

Рогалики з варенням найкраще подавати теплими, посипаними цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом для декору. Вони чудово поєднуються з чашкою кави, чаю або молока. Для святкової подачі можна викласти їх на плоске блюдо в ряд або гуртком, прикрасивши свіжими ягодами чи м’ятою. Такі рогалики чудово доповнять сніданок, полудень або стануть десертом на будь-якому столі.

