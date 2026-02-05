Пельмені по-новому: страва з духовки, яку точно попросять приготувати ще (відео)

Варіант простої, але ситної та смачної вечері

Пельмені на вечерю можна не тільки зварити, а й запекти у сметанному соусі з сиром. На відміну від звичайного варіння, запікання дозволяє тісту просочитися соусом, а м'ясо всередині стає неймовірно ніжним. Страва виходить соковитою та з апетитною золотистою скоринкою.

Цей рецепт запечених пельменів ідеально підійде для буднів, бо страва готується з простих інгредієнтів й займає мінімум часу. Те що потрібно після важкого робочого дня. Рецептом поділилися на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.

Як приготувати пельмені в духовці

Інгредієнти:

Пельмені заморожені — 600–700 г

Сметана — 200–250 г

Вода або бульйон — 180–200 мл

Сир (моцарела) — 100–120 г

Соєвий соус — 1–1,5 ч. л.

Приправа для м'яса — 1–1,5 ч. л. (бажано без солі)

Сирна приправа — 0,5–0,75 ч. л.

Чорний мелений перець — за смаком

Часник — 1 зубчик (за бажанням)

Вершкове масло — для змащування форми

Спосіб приготування:

Підберіть форму такого розміру, щоб пельмені могли розміститися в один шар. Ретельно змастіть її вершковим маслом. Викладіть заморожені пельмені у форму. Попередньо відварювати їх не потрібно. У глибокій мисці змішайте сметану, воду (або бульйон), соєвий соус, приправу для м'яса, сирну приправу, перець та подрібнений часник. Ретельно перемішайте до однорідності. Рівномірно залийте пельмені отриманим соусом. Рідина має покривати їх приблизно наполовину. Накрийте форму кришкою або іншим деком. Поставте в розігріту до 180–200°C духовку на 20–30 хвилин. Зніміть кришку та щедро посипте страву тертим сиром. Поверніть форму в духовку ще на 10–15 хвилин, поки не з'явиться золотиста рум'яна скоринка.

Як і з чим подавати

Подавати запечені пельмені найкраще відразу після приготування, поки соус залишається рідким, а сирна скоринка тягнеться. Найкращий варіант — розкласти їх у глибокі тарілки, щедро полити залишками сметанної підливи з дна форми та посипати свіжою зеленню. Запечені пельмені в сметанному соусі — досить ситна і жирна страва, тому ідеальним гарніром стануть хрусткі мариновані корнішони, квашена капуста або легкий салат із томатів та червоної цибулі, заправлений лимонним соком.