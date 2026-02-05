Пельмені по-новому: страва з духовки, яку точно попросять приготувати ще (відео)
Варіант простої, але ситної та смачної вечері
Пельмені на вечерю можна не тільки зварити, а й запекти у сметанному соусі з сиром. На відміну від звичайного варіння, запікання дозволяє тісту просочитися соусом, а м'ясо всередині стає неймовірно ніжним. Страва виходить соковитою та з апетитною золотистою скоринкою.
Цей рецепт запечених пельменів ідеально підійде для буднів, бо страва готується з простих інгредієнтів й займає мінімум часу. Те що потрібно після важкого робочого дня. Рецептом поділилися на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.
Як приготувати пельмені в духовці
Інгредієнти:
- Пельмені заморожені — 600–700 г
- Сметана — 200–250 г
- Вода або бульйон — 180–200 мл
- Сир (моцарела) — 100–120 г
- Соєвий соус — 1–1,5 ч. л.
- Приправа для м'яса — 1–1,5 ч. л. (бажано без солі)
- Сирна приправа — 0,5–0,75 ч. л.
- Чорний мелений перець — за смаком
- Часник — 1 зубчик (за бажанням)
- Вершкове масло — для змащування форми
Спосіб приготування:
- Підберіть форму такого розміру, щоб пельмені могли розміститися в один шар. Ретельно змастіть її вершковим маслом.
- Викладіть заморожені пельмені у форму. Попередньо відварювати їх не потрібно.
- У глибокій мисці змішайте сметану, воду (або бульйон), соєвий соус, приправу для м'яса, сирну приправу, перець та подрібнений часник. Ретельно перемішайте до однорідності.
- Рівномірно залийте пельмені отриманим соусом. Рідина має покривати їх приблизно наполовину.
- Накрийте форму кришкою або іншим деком. Поставте в розігріту до 180–200°C духовку на 20–30 хвилин.
- Зніміть кришку та щедро посипте страву тертим сиром.
- Поверніть форму в духовку ще на 10–15 хвилин, поки не з'явиться золотиста рум'яна скоринка.
Як і з чим подавати
Подавати запечені пельмені найкраще відразу після приготування, поки соус залишається рідким, а сирна скоринка тягнеться. Найкращий варіант — розкласти їх у глибокі тарілки, щедро полити залишками сметанної підливи з дна форми та посипати свіжою зеленню. Запечені пельмені в сметанному соусі — досить ситна і жирна страва, тому ідеальним гарніром стануть хрусткі мариновані корнішони, квашена капуста або легкий салат із томатів та червоної цибулі, заправлений лимонним соком.