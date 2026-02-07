Хрустящие снаружи, сочные внутри: тосты с фаршем для настоящих гурманов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусная и быстрая закуска
Из фарша можно приготовить множество блюд, от классических котлет до сочных запеканок. Тосты с фаршем и сыром — отличный пример того, как простые ингредиенты превращаются в сытный и вкусный ужин. Важно выбирать качественный фарш – лучше всего свежий, с невысоким содержанием жира, чтобы блюдо было сочным, но не слишком жирным. Секрет идеальной текстуры также сочетается с яйцом, сыром и луком, которые придают фаршу нежности и ароматности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".
Как приготовить тосты с фаршем и сыром
Ингредиенты:
- хлеб (свежий, нарезанный) — 10 ломтиков;
- мясной фарш — 400 г;
- яйцо – 1 шт.;
- твердый сыр (натертый) – 150 г;
- луковица (мелко порезанная) – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- копченая паприка – по вкусу;
Способ приготовления:
- Смешать фарш с яйцом, луком, творогом, солью, перцем и паприкой.
- Выложить ломтики хлеба на решетку или противень.
- Равномерно наложить мясную смесь толстым слоем сверху хлеба.
- Запекать в разогретой до 190°C духовке 15–20 минут до румяной корочки.
- Достать из духовки и подавать горячими.
Как и с чем подавать
Запеченные болгарские тосты лучше подавать горячими, чтобы сыр был тягучим, а хлеб хрустящим. Они отлично сочетаются с легким овощным салатом, маринованными огурцами или соусом из йогурта и зелени. Можно добавить острую аджику или томатный соус для яркого вкусового акцента. Это идеальный быстрый ужин или сытный перекус к теплому чаю.