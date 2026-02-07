Укр

Хрустящие снаружи, сочные внутри: тосты с фаршем для настоящих гурманов (видео)

Мария Швец
Читати українською
Тосты с фаршем и сыром
Тосты с фаршем и сыром. Фото Сгенерировано ИИ

Вкусная и быстрая закуска

Из фарша можно приготовить множество блюд, от классических котлет до сочных запеканок. Тосты с фаршем и сыром — отличный пример того, как простые ингредиенты превращаются в сытный и вкусный ужин. Важно выбирать качественный фарш – лучше всего свежий, с невысоким содержанием жира, чтобы блюдо было сочным, но не слишком жирным. Секрет идеальной текстуры также сочетается с яйцом, сыром и луком, которые придают фаршу нежности и ароматности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить тосты с фаршем и сыром

Ингредиенты:

  • хлеб (свежий, нарезанный) — 10 ломтиков;
  • мясной фарш — 400 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • твердый сыр (натертый) – 150 г;
  • луковица (мелко порезанная) – 1 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • копченая паприка – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Смешать фарш с яйцом, луком, творогом, солью, перцем и паприкой.
  2. Выложить ломтики хлеба на решетку или противень.
  3. Равномерно наложить мясную смесь толстым слоем сверху хлеба.
  4. Запекать в разогретой до 190°C духовке 15–20 минут до румяной корочки.
  5. Достать из духовки и подавать горячими.

Как и с чем подавать

Запеченные болгарские тосты лучше подавать горячими, чтобы сыр был тягучим, а хлеб хрустящим. Они отлично сочетаются с легким овощным салатом, маринованными огурцами или соусом из йогурта и зелени. Можно добавить острую аджику или томатный соус для яркого вкусового акцента. Это идеальный быстрый ужин или сытный перекус к теплому чаю.

