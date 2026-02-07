Хрустящие снаружи, сочные внутри: тосты с фаршем для настоящих гурманов (видео)

Вкусная и быстрая закуска

Из фарша можно приготовить множество блюд, от классических котлет до сочных запеканок. Тосты с фаршем и сыром — отличный пример того, как простые ингредиенты превращаются в сытный и вкусный ужин. Важно выбирать качественный фарш – лучше всего свежий, с невысоким содержанием жира, чтобы блюдо было сочным, но не слишком жирным. Секрет идеальной текстуры также сочетается с яйцом, сыром и луком, которые придают фаршу нежности и ароматности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить тосты с фаршем и сыром

Ингредиенты:

хлеб (свежий, нарезанный) — 10 ломтиков;

мясной фарш — 400 г;

яйцо – 1 шт.;

твердый сыр (натертый) – 150 г;

луковица (мелко порезанная) – 1 шт.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

копченая паприка – по вкусу;

Способ приготовления:

Смешать фарш с яйцом, луком, творогом, солью, перцем и паприкой. Выложить ломтики хлеба на решетку или противень. Равномерно наложить мясную смесь толстым слоем сверху хлеба. Запекать в разогретой до 190°C духовке 15–20 минут до румяной корочки. Достать из духовки и подавать горячими.

Как и с чем подавать

Запеченные болгарские тосты лучше подавать горячими, чтобы сыр был тягучим, а хлеб хрустящим. Они отлично сочетаются с легким овощным салатом, маринованными огурцами или соусом из йогурта и зелени. Можно добавить острую аджику или томатный соус для яркого вкусового акцента. Это идеальный быстрый ужин или сытный перекус к теплому чаю.