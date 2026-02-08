Идеальное дополнение к завтраку: нежная сливочная намазка из тунца (видео)

Вкусная и полезная закуска

Намазки выполняют важную роль в рационе: они быстро насыщают, придают вкус хлебу или крекерам и могут стать как закуской, так и полноценным перекусом. Существует множество вариантов – от классических сырных паст до овощных или рыбных кремов, например, нежная морковная намазка с сыром. Но сегодня мы предлагаем более насыщенную версию с рыбой, сочетающей сливочную текстуру крем-сыра с легкой сладостью моркови и ароматом лосося или тунца. Выбирая ингредиенты, обращайте внимание на качество рыбы: консервированную лучше брать в собственном соке без лишней соли, а крем-сыр – свежий и жирностью около 9–15%, чтобы намазка была нежной, но не слишком жидкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить намазку из тунца

Ингредиенты:

лосось в собственном соке или тунец — 1 банка;

крем-сыр — 3-4 ст. л.;

майонез — 1-2 ст. л.;

морковь (сырая или отварная) — 1 шт;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

Натереть морковь на мелкой терке. Добавить рыбу и крем-сыр в морковь. Добавить майонез, соль и перец хорошо перемешать до однородной кремовой консистенции.

Как и с чем подавать:

Эту намазку идеально подавать на подсушенном хлебе, тостах или крекерах. Для праздничного стола можно выложить ее в креманки, украсив свежей зеленью, тонкими ломтиками огурца или лимонными дольками. Также она хорошо сочетается с вареными яйцами, салатами из овощей или легкими гарнирами, создавая полноценный завтрак или закуску для гостей. Намазка быстро готовится и отлично подходит для неожиданных гостей или сытного перекуса в течение дня.