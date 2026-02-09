Хрустящие куриные голени в духовке: вкус, как из мангала без лишнего дыма (видео)

Сытное и аппетитное блюдо

Из курицы можно приготовить десятки блюд – от классического бульона до филе в кисло-сладком соусе или пряных крылышек в глазури. Но сегодня мы предлагаем проверенный способ запекания куриных голеней в духовке так, чтобы они обладали вкусом и текстурой, как после мангала. Главный секрет – правильный маринад и способ размещения мяса, ведь именно они отвечают за сочность внутри и хрустящую корочку снаружи. Следует выбирать охлажденные, а не замороженные голени с равномерным цветом кожи и без постороннего запаха – это оказывает значительное влияние на финальный результат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "radostina_ksenia".

Как приготовить вкусные куриные голени

Ингредиенты:

голени – 2 кг.;

соль – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

молотый перец – 0,5 ч. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

сок половины лимона – 1 шт.;

майонез – 4 ст. л.;

чеснок – 4 зубчика;

корень имбиря – 30 г.

Способ приготовления:

Замариновать голени в смеси майонеза, специй, лимонного сока, измельченного чеснока и тертого имбиря тщательно втирая маринад в кожу. Оставить голени мариноваться как минимум на 1 час, а для более глубокого вкуса — на 4–6 часов в холодильнике. Подвесить голени на решетку в холодной духовке так, чтобы они не касались друг друга. Разогреть духовку до 200°C и запекать 40 минут до образования румяной корочки. Убавить температуру до 130°C и готовить еще 20 минут для равномерного пропекания мяса внутри.

Как и с чем подавать

Голени лучше подавать горячими, сразу после духовки, чтобы корочка оставалась хрустящей. Они отлично сочетаются с картофельным пюре, запеченными овощами или легким салатом из зелени. Для подачи можно украсить блюдо свежим тимьяном или петрушкой, а отдельно подать соус – чесночный, барбекю или йогуртовый с зеленью.

Этот рецепт легко адаптировать под свой вкус: вместо майонеза можно использовать йогурт или сметану, а специи менять в зависимости от желаемого аромата. Самая распространенная ошибка – выкладывать голени на противень, из-за чего они фактически тушатся в собственном соку. Правильный подвес позволяет получить максимально "мангальный" эффект даже в обычной духовке.