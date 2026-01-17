Та сама страва з дитинства, яку готували наші мами: фаршировані бублики з духовки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З фаршу готують десятки страв — від класичних котлет і тефтель до запіканок та рулетів, але є рецепти, що викликають особливу ностальгію. Фаршировані бублики — саме така домашня страва, яку багато хто пам’ятає з дитинства: проста, ситна і завжди з апетитною сирною скоринкою.
Для вдалого результату важливо обирати щільні, не крихкі бублики без тріщин і свіжий фарш із помірною жирністю, щоб начинка залишалась соковитою. Типова помилка — надто довге вимочування бубликів у молоці: вони мають стати м’якими, але не розлазитись, інакше форма втратиться під час запікання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати фаршировані бублики в духовці
Інгредієнти:
- бублики великі – 450 г;
- фарш – 800 г;
- молоко – 500 мл;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
- твердий сир – 100 г;
- олія – 20 мл;
Спосіб приготування:
- Замочити бублики в теплому молоці на 10–15 хвилин до м’якості, після чого обережно відтиснути зайву рідину.
- Дрібно нарізати цибулю та змішати її з фаршем, яйцем, сіллю і перцем до однорідності.
- Змастити деко рослинною олією та викласти бублики в один шар.
- Наповнити отвори бубликів фаршем, злегка утрамбовуючи начинку.
- Посипати зверху тертим твердим сиром.
- Запікати в розігрітій до 180 °C духовці 20 хвилин до рум’яної скоринки.
- Дати страві відпочити 5–10 хвилин перед подачею.
Як і з чим подавати
Фаршировані бублики подають гарячими, щойно з духовки, посипавши свіжою зеленню або дрібно натертим сиром. Вони добре поєднуються зі сметаною, томатним соусом або легким часниковим соусом на йогурті. Як гарнір підійдуть свіжі овочі, салат з капусти чи запечена картопля. Страва однаково доречна і для сімейної вечері, і для святкового столу.
Цей рецепт — приклад того, як зі звичних інгредієнтів можна приготувати теплу, домашню страву з характером і спогадами.