Та сама страва з дитинства, яку готували наші мами: фаршировані бублики з духовки (відео)

Марія Швець
Фаршировані бублики
Фаршировані бублики. Фото instagram.com

З фаршу готують десятки страв — від класичних котлет і тефтель до запіканок та рулетів, але є рецепти, що викликають особливу ностальгію. Фаршировані бублики — саме така домашня страва, яку багато хто пам’ятає з дитинства: проста, ситна і завжди з апетитною сирною скоринкою.

Для вдалого результату важливо обирати щільні, не крихкі бублики без тріщин і свіжий фарш із помірною жирністю, щоб начинка залишалась соковитою. Типова помилка — надто довге вимочування бубликів у молоці: вони мають стати м’якими, але не розлазитись, інакше форма втратиться під час запікання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати фаршировані бублики в духовці

Інгредієнти:

  • бублики великі – 450 г;
  • фарш – 800 г;
  • молоко – 500 мл;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль – за смаком;
  • чорний перець – за смаком;
  • твердий сир – 100 г;
  • олія – 20 мл;

Спосіб приготування:

  1. Замочити бублики в теплому молоці на 10–15 хвилин до м’якості, після чого обережно відтиснути зайву рідину.
  2. Дрібно нарізати цибулю та змішати її з фаршем, яйцем, сіллю і перцем до однорідності.
  3. Змастити деко рослинною олією та викласти бублики в один шар.
  4. Наповнити отвори бубликів фаршем, злегка утрамбовуючи начинку.
  5. Посипати зверху тертим твердим сиром.
  6. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці 20 хвилин до рум’яної скоринки.
  7. Дати страві відпочити 5–10 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Фаршировані бублики подають гарячими, щойно з духовки, посипавши свіжою зеленню або дрібно натертим сиром. Вони добре поєднуються зі сметаною, томатним соусом або легким часниковим соусом на йогурті. Як гарнір підійдуть свіжі овочі, салат з капусти чи запечена картопля. Страва однаково доречна і для сімейної вечері, і для святкового столу.

Цей рецепт — приклад того, як зі звичних інгредієнтів можна приготувати теплу, домашню страву з характером і спогадами.

