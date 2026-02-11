Бюджетний салат з курячих сердець: максимум смаку за мінімум грошей (відео)

Ситна та смачна страва

Курячі сердечка — це доступний субпродукт із насиченим смаком, який часто тушкують у підливі, смажать або додають до гарячих страв. Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший формат — ситний і яскравий салат, який легко замінить повноцінну вечерю. Головна помилка — переварити сердечка, тоді вони стають гумовими, тому важливо варити їх недовго і лише після закипання. Для найкращого результату обирайте свіжі серця без темних плям і різкого запаху, а огірки беріть саме слабосолені — вони дають правильний баланс кислинки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати салат з курячими сердечками

Інгредієнти:

курячі серця – 400–500 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

слабосолені огірки – 4–5 шт.;

зелений горошок – 0,5 банки;

майонез – 3–4 ст. л.;

зелень – за смаком;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити курячі серця у підсоленій воді після закипання 15 хвилин, остудити й нарізати соломкою. Нарізати цибулю півкільцями, натерти моркву та обсмажити їх на невеликій кількості олії до м’якості. Відварити яйця круто, очистити й нарізати соломкою. Нарізати огірки соломкою, змішати всі інгредієнти в мисці, додати горошок. Заправити майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати. Варіації: майонез можна замінити на густий грецький йогурт або суміш йогурту з гірчицею, а замість горошку додати консервовану кукурудзу чи квасолю.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, прикрасивши дрібно нарізаною зеленню або кількома скибками огірка зверху. Він добре поєднується з чорним хлібом, тостами або лавашем, а також може бути начинкою для сендвічів. Для більш святкової подачі викладайте салат порційно в кільця або на листя салату.

Цей рецепт — приклад того, як із простих і недорогих продуктів можна отримати по-справжньому яскраву та ситну страву. Він ідеально підходить для буднів, коли хочеться смачно, швидко і без зайвих витрат.