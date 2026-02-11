Рус

Бюджетний салат з курячих сердець: максимум смаку за мінімум грошей (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат з курячих сердець
Салат з курячих сердець. Фото Згенеровано ШІ

Ситна та смачна страва

Курячі сердечка — це доступний субпродукт із насиченим смаком, який часто тушкують у підливі, смажать або додають до гарячих страв. Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший формат — ситний і яскравий салат, який легко замінить повноцінну вечерю. Головна помилка — переварити сердечка, тоді вони стають гумовими, тому важливо варити їх недовго і лише після закипання. Для найкращого результату обирайте свіжі серця без темних плям і різкого запаху, а огірки беріть саме слабосолені — вони дають правильний баланс кислинки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати салат з курячими сердечками

Інгредієнти:

  • курячі серця – 400–500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • слабосолені огірки – 4–5 шт.;
  • зелений горошок – 0,5 банки;
  • майонез – 3–4 ст. л.;
  • зелень – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Відварити курячі серця у підсоленій воді після закипання 15 хвилин, остудити й нарізати соломкою.
  2. Нарізати цибулю півкільцями, натерти моркву та обсмажити їх на невеликій кількості олії до м’якості.
  3. Відварити яйця круто, очистити й нарізати соломкою.
  4. Нарізати огірки соломкою, змішати всі інгредієнти в мисці, додати горошок.
  5. Заправити майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати.
  6. Варіації: майонез можна замінити на густий грецький йогурт або суміш йогурту з гірчицею, а замість горошку додати консервовану кукурудзу чи квасолю.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, прикрасивши дрібно нарізаною зеленню або кількома скибками огірка зверху. Він добре поєднується з чорним хлібом, тостами або лавашем, а також може бути начинкою для сендвічів. Для більш святкової подачі викладайте салат порційно в кільця або на листя салату.

Цей рецепт — приклад того, як із простих і недорогих продуктів можна отримати по-справжньому яскраву та ситну страву. Він ідеально підходить для буднів, коли хочеться смачно, швидко і без зайвих витрат.

Теги:
#Салат #Готуємо вдома #Сердечка