Бюджетный салат из куриных сердец: максимум вкуса за минимум денег (видео)
Сытное и вкусное блюдо
Куриные сердечки – это доступный субпродукт с насыщенным вкусом, который часто тушат в подливке, жарят или добавляют в горячие блюда. Но сегодня мы предлагаем совсем другой формат — сытный и яркий салат, легко заменяющий полноценный ужин. Главная ошибка – переварить сердечки, тогда они становятся резиновыми, поэтому важно варить их недолго и только после закипания. Для лучшего результата выбирайте свежие сердца без темных пятен и резкого запаха, а огурцы берите слабосоленые — они дают правильный баланс кислинки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить салат с куриными сердечками
Ингредиенты:
- куриные сердца – 400–500 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- слабосоленые огурцы – 4–5 шт.;
- зеленый горошек – 0,5 банки;
- майонез – 3–4 ст. л.;
- зелень – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить куриные сердца в подсоленной воде после закипания 15 минут, остудить и нарезать соломкой.
- Нарезать полукольцами лук, натереть морковь и обжарить их на небольшом количестве масла до мягкости.
- Отварить яйца вкрутую, очистить и нарезать соломкой.
- Нарезать соломкой огурцы, смешать все ингредиенты в миске, добавить горошек.
- Заправить майонезом, посолить, поперчить и перемешать хорошо.
- Вариации: майонез можно заменить густым греческим йогуртом или смесью йогурта с горчицей, а вместо горошка добавить консервированную кукурузу или фасоль.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать охлажденным, украсив мелко нарезанной зеленью или несколькими ломтиками огурца сверху. Он хорошо сочетается с черным хлебом, тостами или лавашем, а также может являться начинкой для сэндвичей. Для более праздничной подачи выкладывайте салат порционно в кольца или листья салата.
Этот рецепт – пример того, как из простых и недорогих продуктов можно получить по-настоящему яркое и сытное блюдо. Он идеально подходит для будней, когда хочется вкусно, быстро и без лишних трат.