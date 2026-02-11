Бюджетный салат из куриных сердец: максимум вкуса за минимум денег (видео)

Сытное и вкусное блюдо

Куриные сердечки – это доступный субпродукт с насыщенным вкусом, который часто тушат в подливке, жарят или добавляют в горячие блюда. Но сегодня мы предлагаем совсем другой формат — сытный и яркий салат, легко заменяющий полноценный ужин. Главная ошибка – переварить сердечки, тогда они становятся резиновыми, поэтому важно варить их недолго и только после закипания. Для лучшего результата выбирайте свежие сердца без темных пятен и резкого запаха, а огурцы берите слабосоленые — они дают правильный баланс кислинки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить салат с куриными сердечками

Ингредиенты:

куриные сердца – 400–500 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

слабосоленые огурцы – 4–5 шт.;

зеленый горошек – 0,5 банки;

майонез – 3–4 ст. л.;

зелень – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить куриные сердца в подсоленной воде после закипания 15 минут, остудить и нарезать соломкой. Нарезать полукольцами лук, натереть морковь и обжарить их на небольшом количестве масла до мягкости. Отварить яйца вкрутую, очистить и нарезать соломкой. Нарезать соломкой огурцы, смешать все ингредиенты в миске, добавить горошек. Заправить майонезом, посолить, поперчить и перемешать хорошо. Вариации: майонез можно заменить густым греческим йогуртом или смесью йогурта с горчицей, а вместо горошка добавить консервированную кукурузу или фасоль.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, украсив мелко нарезанной зеленью или несколькими ломтиками огурца сверху. Он хорошо сочетается с черным хлебом, тостами или лавашем, а также может являться начинкой для сэндвичей. Для более праздничной подачи выкладывайте салат порционно в кольца или листья салата.

Этот рецепт – пример того, как из простых и недорогих продуктов можно получить по-настоящему яркое и сытное блюдо. Он идеально подходит для будней, когда хочется вкусно, быстро и без лишних трат.