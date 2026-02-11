Гості ніколи не здогадаються, що це рулет з дешевого сала: рецепт домашнього делікатесу (відео)

Ідеальна закуска для борщу або святкової м’ясної тарілки

Вважається, що тонке сало не підходить для засолювання, бо після цього воно стає "гумовим", а значить, важким для жування. Проте з тонкого сала можна приготувати смачний закусочний рулет. Він виходить ніжним, ароматним і добре тримає форму завдяки желатину.

Рецептом поділилася блогерка tetiana.shlikhtenko в Instagram. Рулет з тонкого сала можна готувати як доповнення до борщу або навіть для м'ясної тарілки на святковий стіл. Він легко нарізається тонкими скибками, красиво виглядає в розрізі та може зберігатися в холодильнику кілька днів.

Як приготувати рулет з сала

Інгредієнти:

Тонке сало — 1 кг

Вода — 300 мл

Сіль — 1,5 ч. л.

Копчена паприка — 1 ч. л. з гіркою

Суміш перців — 1 ч. л.

Улюблені спеції — 1 ч. л.

Желатин — 25 г

Спосіб приготування:

Наріжте сало без шкіри тонкими смужками або невеликими шматочками (приблизно 2х5 см). Залийте желатин невеликою кількістю холодної води (50 мл), щоб він набух. Решту води (250 мл) закип'ятіть із сіллю та спеціями. Зніміть воду з вогню і дайте їй охолонути до 60-70°C, перш ніж додавати желатин. Додайте желатинову суміш у пряну воду. Залийте цим маринадом сало і добре перемішайте руками, щоб кожен шматочок був у спеціях. Викладіть масу на харчову плівку (краще у 2-3 шари) і щільно загорніть, формуючи "цукерку". Покладіть рулет під гніт та залиште в холодильнику на добу.

Як та з чим подавати

Найкраще цей рулет смакує з міцною гірчицею або хроном. Гірчиця нівелює жирність сала, а хрін додає необхідної гостроти. Подавайте на скибці чорного житнього хліба з гілочкою кропу.