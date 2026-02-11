Гості ніколи не здогадаються, що це рулет з дешевого сала: рецепт домашнього делікатесу (відео)
Ідеальна закуска для борщу або святкової м’ясної тарілки
Вважається, що тонке сало не підходить для засолювання, бо після цього воно стає "гумовим", а значить, важким для жування. Проте з тонкого сала можна приготувати смачний закусочний рулет. Він виходить ніжним, ароматним і добре тримає форму завдяки желатину.
Рецептом поділилася блогерка tetiana.shlikhtenko в Instagram. Рулет з тонкого сала можна готувати як доповнення до борщу або навіть для м'ясної тарілки на святковий стіл. Він легко нарізається тонкими скибками, красиво виглядає в розрізі та може зберігатися в холодильнику кілька днів.
Як приготувати рулет з сала
Інгредієнти:
- Тонке сало — 1 кг
- Вода — 300 мл
- Сіль — 1,5 ч. л.
- Копчена паприка — 1 ч. л. з гіркою
- Суміш перців — 1 ч. л.
- Улюблені спеції — 1 ч. л.
- Желатин — 25 г
Спосіб приготування:
- Наріжте сало без шкіри тонкими смужками або невеликими шматочками (приблизно 2х5 см).
- Залийте желатин невеликою кількістю холодної води (50 мл), щоб він набух. Решту води (250 мл) закип'ятіть із сіллю та спеціями. Зніміть воду з вогню і дайте їй охолонути до 60-70°C, перш ніж додавати желатин.
- Додайте желатинову суміш у пряну воду. Залийте цим маринадом сало і добре перемішайте руками, щоб кожен шматочок був у спеціях.
- Викладіть масу на харчову плівку (краще у 2-3 шари) і щільно загорніть, формуючи "цукерку".
- Покладіть рулет під гніт та залиште в холодильнику на добу.
Як та з чим подавати
Найкраще цей рулет смакує з міцною гірчицею або хроном. Гірчиця нівелює жирність сала, а хрін додає необхідної гостроти. Подавайте на скибці чорного житнього хліба з гілочкою кропу.