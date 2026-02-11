Гости никогда не догадаются, что это рулет из дешевого сала: рецепт домашнего деликатеса (видео)

Укр

Гости никогда не догадаются, что это рулет из дешевого сала: рецепт домашнего деликатеса

Наталья Граковская
Читати українською
Рулет из сала
Идеальная закуска для борща или праздничной мясной тарелки

Считается, что тонкое сало не подходит для засолки, так как после этого оно становится "резиновым", а значит, тяжелым для жевания. Однако из тонкого сала можно приготовить вкусный закусочный рулет. Он получается нежным, ароматным и хорошо держит форму благодаря желатину.

Рецептом поделилась блогерша tetiana.shlikhtenko в Instagram. Рулет из тонкого сала можно готовить как дополнение к борщу или даже для мясной тарелки на праздничный стол. Он легко нарезается тонкими ломтиками, красиво выглядит в разрезе и может храниться в холодильнике несколько дней.

Как приготовить рулет из сала

Ингредиенты:

  • Тонкое сало — 1 кг
  • Вода — 300 мл
  • Соль – 1,5 ч. л.
  • Копченая паприка – 1 ч. л. с горкой
  • Смесь перцев – 1 ч. л.
  • Любимые специи – 1 ч. л.
  • Желатин — 25 г

Способ приготовления:

  1. Нарежьте сало без кожи тонкими полосками или небольшими кусочками (примерно 2х5 см).
  2. Залейте желатин небольшим количеством холодной воды (50 мл), чтобы он набух. Остальную воду (250 мл) закипятите с солью и специями. Снимите воду с огня и дайте ей остыть до 60–70°C, прежде чем добавлять желатин.
  3. Добавьте желатиновую смесь в пряную воду. Залейте этим маринадом сало и хорошо перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был в специях.
  4. Выложите массу на пищевую пленку (лучше в 2-3 слоя) и плотно заверните, формируя "конфету".
  5. Положите рулет под гнет и оставьте в холодильнике на сутки.

Как и с чем подавать

Лучше всего этот рулет сочетается с крепкой горчицей или хреном. Горчица нивелирует жирность сала, а хрен добавляет необходимую остроту. Подавайте на ломтике черного ржаного хлеба с веточкой укропа.

