Гости никогда не догадаются, что это рулет из дешевого сала: рецепт домашнего деликатеса (видео)
Идеальная закуска для борща или праздничной мясной тарелки
Считается, что тонкое сало не подходит для засолки, так как после этого оно становится "резиновым", а значит, тяжелым для жевания. Однако из тонкого сала можно приготовить вкусный закусочный рулет. Он получается нежным, ароматным и хорошо держит форму благодаря желатину.
Рецептом поделилась блогерша tetiana.shlikhtenko в Instagram. Рулет из тонкого сала можно готовить как дополнение к борщу или даже для мясной тарелки на праздничный стол. Он легко нарезается тонкими ломтиками, красиво выглядит в разрезе и может храниться в холодильнике несколько дней.
Как приготовить рулет из сала
Ингредиенты:
- Тонкое сало — 1 кг
- Вода — 300 мл
- Соль – 1,5 ч. л.
- Копченая паприка – 1 ч. л. с горкой
- Смесь перцев – 1 ч. л.
- Любимые специи – 1 ч. л.
- Желатин — 25 г
Способ приготовления:
- Нарежьте сало без кожи тонкими полосками или небольшими кусочками (примерно 2х5 см).
- Залейте желатин небольшим количеством холодной воды (50 мл), чтобы он набух. Остальную воду (250 мл) закипятите с солью и специями. Снимите воду с огня и дайте ей остыть до 60–70°C, прежде чем добавлять желатин.
- Добавьте желатиновую смесь в пряную воду. Залейте этим маринадом сало и хорошо перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был в специях.
- Выложите массу на пищевую пленку (лучше в 2-3 слоя) и плотно заверните, формируя "конфету".
- Положите рулет под гнет и оставьте в холодильнике на сутки.
Как и с чем подавать
Лучше всего этот рулет сочетается с крепкой горчицей или хреном. Горчица нивелирует жирность сала, а хрен добавляет необходимую остроту. Подавайте на ломтике черного ржаного хлеба с веточкой укропа.