Гости никогда не догадаются, что это рулет из дешевого сала: рецепт домашнего деликатеса (видео)

Идеальная закуска для борща или праздничной мясной тарелки

Считается, что тонкое сало не подходит для засолки, так как после этого оно становится "резиновым", а значит, тяжелым для жевания. Однако из тонкого сала можно приготовить вкусный закусочный рулет. Он получается нежным, ароматным и хорошо держит форму благодаря желатину.

Рецептом поделилась блогерша tetiana.shlikhtenko в Instagram. Рулет из тонкого сала можно готовить как дополнение к борщу или даже для мясной тарелки на праздничный стол. Он легко нарезается тонкими ломтиками, красиво выглядит в разрезе и может храниться в холодильнике несколько дней.

Как приготовить рулет из сала

Ингредиенты:

Тонкое сало — 1 кг

Вода — 300 мл

Соль – 1,5 ч. л.

Копченая паприка – 1 ч. л. с горкой

Смесь перцев – 1 ч. л.

Любимые специи – 1 ч. л.

Желатин — 25 г

Способ приготовления:

Нарежьте сало без кожи тонкими полосками или небольшими кусочками (примерно 2х5 см). Залейте желатин небольшим количеством холодной воды (50 мл), чтобы он набух. Остальную воду (250 мл) закипятите с солью и специями. Снимите воду с огня и дайте ей остыть до 60–70°C, прежде чем добавлять желатин. Добавьте желатиновую смесь в пряную воду. Залейте этим маринадом сало и хорошо перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был в специях. Выложите массу на пищевую пленку (лучше в 2-3 слоя) и плотно заверните, формируя "конфету". Положите рулет под гнет и оставьте в холодильнике на сутки.

Как и с чем подавать

Лучше всего этот рулет сочетается с крепкой горчицей или хреном. Горчица нивелирует жирность сала, а хрен добавляет необходимую остроту. Подавайте на ломтике черного ржаного хлеба с веточкой укропа.