Два яйця перетворять звичайний суп на ресторанну страву: лайфхак від шеф-кухаря

Яйце в супі робить його ніжнішим і поживнішим

Домашній курячий суп з локшиною — смачна та поживна страва. У кожного є свої маленькі секрети, які роблять його особливим. Один із таких — додавання яєць у бульйон наприкінці приготування.

У кулінарії цей прийом називають темперуванням яєць. Шеф-кухарка Анна Вульф зазначає, що завдяки додаванню яєць суп набуває ніжної, шовковистої текстури та стає значно ситнішим.

Як додати яйця до курячого супу з локшиною

Процес простий. Коли бульйон готовий, а локшина зварилася, збийте два яйця в маленькій мисці. Потроху вливайте до них гарячий бульйон, щоб яйця "зігрілися", а потім обережно вмішайте суміш у суп, постійно помішуючи. В результаті вийде кремовий суп, який приємно зігріває і дарує відчуття ситості.

Ще простіший варіант — додати збиті яйця безпосередньо в готовий суп, обережно помішуючи, щоб вони розтяглися тонкими стрічками.

Смак супу залежить від бульйону, на якому він вариться. Раніше ми розповідали, коли треба додавати м’ясо і на якому вогні готувати бульйон, щоб він вийшов прозорим та смачним.