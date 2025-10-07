Як приготувати насичений і прозорий бульйон: бренд-шеф вказав на помилку, яку роблять майже всі

Коли додавати м'ясо, солити бульйон та скільки його варити

Бульйон — це основа безлічі страв: від супів до соусів. Та часто господині припускаються помилки, через яку втрачається більшість смаку — зливають перший бульйон. А дарма, бо саме в ньому зосереджено більшість аромату й поживності.

Як приготувати смачний, прозорий і насичений бульйон без зайвих зусиль, розповів бренд-шеф Тарас Кліпін на своєму YouTube-каналі.

Як підготувати овочі для бульйону

Для хорошого бульйону знадобляться звичні інгредієнти — цибуля, морква та корінь селери. Їх потрібно добре вимити, але не чистити, бо шкірка додає кольору й аромату. Цибулю та моркву треба розрізати навпіл і злегка підрум’янити над полум’ям або на сухій та добре розігрітій сковороді. Це надасть бульйону особливий присмак і красивий золотистий відтінок.

Коли додавати м'ясо

У каструлю налити воду (приблизно 3 літри), додати обсмажені овочі й м’ясо. Неважливо, у яку воду класти м’ясо — у гарячу чи холодну. На смак це не вплине, адже бульйон все одно буде готуватися 2-3 години. Але важливо співвідношення кількості продуктів до води: на 3 літри рідини потрібно брати близько 1 кг м’яса й овочів.

Спеції та сіль не треба додавати на початку варіння. Солити бульйон можна тоді, коли буде знята піна. Тоді ж можна додати чебрець і кілька горошин чорного перцю.

Як і скільки варити бульйон

Після закипання вогонь слід зменшити до мінімуму, бульйон не має активно кипіти. Кліпін радить ніколи не зливати перший бульйон, бо разом з цим втрачається до 70% смаку.

Чистий, прозорий та насичений бульйон виходить лише тоді, якщо його варити протягом 2-3 годин. Він стане ідеальною основою для супів, соусів або просто смачного обіду.