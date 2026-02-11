Два яйца превратят обычный суп в ресторанное блюдо: лайфхак от шеф-повара

Яйцо в супе делает его более нежным и питательным.

Домашний куриный суп с лапшой — вкусное и питательное блюдо. У каждого есть свои маленькие секреты, которые делают его особенным. Один из таких — добавление яиц в бульон в конце приготовления.

В кулинарии этот прием называют темперированием яиц. Шеф-повар Анна Вульф отмечает, что благодаря добавлению яиц суп приобретает нежную, шелковистую текстуру и становится значительно сытнее.

Как добавить яйца в куриный суп с лапшой

Процесс простой. Когда бульон готов, а лапша сварилась, взбейте два яйца в маленькой миске. Понемногу вливайте в них горячий бульон, чтобы яйца "согрелись", а затем осторожно вмешайте смесь в суп, постоянно помешивая. В результате получится кремовый суп, который приятно согревает и дарит ощущение сытости.

Еще более простой вариант – добавить взбитые яйца непосредственно в готовый суп, осторожно помешивая, чтобы они растянулись тонкими "нитями".

Вкус супа зависит от бульона, на котором он варится. Раньше мы рассказывали, когда нужно добавлять мясо и на каком огне готовить бульон, чтобы он получился прозрачным и вкусным.