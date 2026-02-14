Вылейте тесто на противень и отдыхайте: рецепт быстрых блинов на Масленицу (видео)
Забудьте об обжаривании каждого блина отдельно
Многие любят блины, но далеко не все берутся их готовить из-за того, что нужно долго стоять у плиты, жарить каждый блин отдельно и постоянно следить, чтобы ничего не подгорело. На самом же деле существует значительно более простой способ приготовления — блины в духовке.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша olya_pins. Достаточно смешать ингредиенты, вылить тесто в форму – и духовка сделает все за вас.
Как быстро приготовить блины в духовке
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 400 мл молока
- 160 г муки
- 2 ст. л. масла
- 1 ст. л. сахара
- щепотка соли
- ванилин по вкусу
- 100 г замороженной вишни
- 1 ст. л. сахара
- корица
Если вишни нет или хочется поэкспериментировать со вкусами, в этом рецепте ее легко заменить на малину, карамелизированное яблоко, клубнику, банан или изюм.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином. Всыпьте просеянную муку и влейте примерно 1/3 молока. Тщательно перемешайте венчиком до однородности. Только после этого влейте оставшееся молоко.
- В конце добавьте растительное масло. Тесто должно быть жидким, как на обычные блины.
- Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху равномерно распределите вишню.
- Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 20 минут.
- Через 20 минут достаньте форму, щедро посыпьте поверхность смесью сахара и корицы. Верните в духовку еще на 5–10 минут.
- После запекания дайте блину остыть, затем разрежьте его на равномерные части и сверните рулетики.
Как и с чем подавать
Запеченные блины вкуснее всего слегка теплыми. Подавайте их со сметаной, медом, кленовым сиропом или сгущенным молоком. Кроме того, на тарелку с блинами можно выложить ванильное мороженое.