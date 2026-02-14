Укр

Вылейте тесто на противень и отдыхайте: рецепт быстрых блинов на Масленицу (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Блинчики с вишней
Блинчики с вишней. Фото Коллаж "Телеграфа"

Забудьте об обжаривании каждого блина отдельно

Многие любят блины, но далеко не все берутся их готовить из-за того, что нужно долго стоять у плиты, жарить каждый блин отдельно и постоянно следить, чтобы ничего не подгорело. На самом же деле существует значительно более простой способ приготовления — блины в духовке.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша olya_pins. Достаточно смешать ингредиенты, вылить тесто в форму – и духовка сделает все за вас.

Как быстро приготовить блины в духовке

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 400 мл молока
  • 160 г муки
  • 2 ст. л. масла
  • 1 ст. л. сахара
  • щепотка соли
  • ванилин по вкусу
  • 100 г замороженной вишни
  • 1 ст. л. сахара
  • корица

Если вишни нет или хочется поэкспериментировать со вкусами, в этом рецепте ее легко заменить на малину, карамелизированное яблоко, клубнику, банан или изюм.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином. Всыпьте просеянную муку и влейте примерно 1/3 молока. Тщательно перемешайте венчиком до однородности. Только после этого влейте оставшееся молоко.
  2. В конце добавьте растительное масло. Тесто должно быть жидким, как на обычные блины.
  3. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху равномерно распределите вишню.
  4. Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 20 минут.
  5. Через 20 минут достаньте форму, щедро посыпьте поверхность смесью сахара и корицы. Верните в духовку еще на 5–10 минут.
  6. После запекания дайте блину остыть, затем разрежьте его на равномерные части и сверните рулетики.

Как и с чем подавать

Запеченные блины вкуснее всего слегка теплыми. Подавайте их со сметаной, медом, кленовым сиропом или сгущенным молоком. Кроме того, на тарелку с блинами можно выложить ванильное мороженое.

Теги:
#Рецепты #Блины