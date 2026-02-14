Вылейте тесто на противень и отдыхайте: рецепт быстрых блинов на Масленицу (видео)

Забудьте об обжаривании каждого блина отдельно

Многие любят блины, но далеко не все берутся их готовить из-за того, что нужно долго стоять у плиты, жарить каждый блин отдельно и постоянно следить, чтобы ничего не подгорело. На самом же деле существует значительно более простой способ приготовления — блины в духовке.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша olya_pins. Достаточно смешать ингредиенты, вылить тесто в форму – и духовка сделает все за вас.

Как быстро приготовить блины в духовке

Ингредиенты:

2 яйца

400 мл молока

160 г муки

2 ст. л. масла

1 ст. л. сахара

щепотка соли

ванилин по вкусу

100 г замороженной вишни

1 ст. л. сахара

корица

Если вишни нет или хочется поэкспериментировать со вкусами, в этом рецепте ее легко заменить на малину, карамелизированное яблоко, клубнику, банан или изюм.

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином. Всыпьте просеянную муку и влейте примерно 1/3 молока. Тщательно перемешайте венчиком до однородности. Только после этого влейте оставшееся молоко. В конце добавьте растительное масло. Тесто должно быть жидким, как на обычные блины. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху равномерно распределите вишню. Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 20 минут. Через 20 минут достаньте форму, щедро посыпьте поверхность смесью сахара и корицы. Верните в духовку еще на 5–10 минут. После запекания дайте блину остыть, затем разрежьте его на равномерные части и сверните рулетики.

Как и с чем подавать

Запеченные блины вкуснее всего слегка теплыми. Подавайте их со сметаной, медом, кленовым сиропом или сгущенным молоком. Кроме того, на тарелку с блинами можно выложить ванильное мороженое.