Десерт, в который влюбляешься с первой ложки: кофейно-шоколадный трайфл без выпечки (видео)
Вкусный и простой десерт
Десерты бывают разными — от сложных многослойных тортов до простого молочного лакомства на каждый день. Но сегодня предлагается кофейно-шоколадный трайфл – десерт без выпекания, который можно приготовить даже без света, используя только плиту или термос. Трайфл из британской кухни традиционно состоит из слоев бисквита, крема и соуса, но в современных версиях его часто адаптируют под домашние условия. Для лучшего результата важно выбирать качественное молоко с высокой жирностью, настоящий шоколад с содержанием какао не менее 50% и крепкий натуральный кофе – именно эти ингредиенты формируют глубину вкуса и правильную текстуру десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить кофейно-шоколадный трайфл
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- крахмал – 30 г;
- сахар – 100 г;
- ваниль – по вкусу;
- молоко – 700 мл;
- масло сливочное – 100 г;
- шоколадное печенье – 350 г;
- шоколад темный – 180 г;
- масло – 40 мл;
- кофе черный крепкий – 150 мл.
Способ приготовления:
- Смешать яйца, сахар, крахмал и ваниль, влить молоко и прогреть на среднем огне до загустения постоянно помешивая.
- Добавить масло, перемешать до однородности, накрыть пленкой в контакте и полностью охладить.
- Погрузить печенье в кофе на 2–3 секунды и выложить первый слой в форму.
- Выложить слой заварного крема, повторить слои до заполнения формы.
- Растопить шоколад с растительным маслом и равномерно залить верхний слой.
- Охладить в холодильнике не менее 4 часов.
Как и с чем подавать
Трайфл лучше всего подавать хорошо охлажденным, нарезая на аккуратные квадраты или порционные стаканы. Для декора подойдут какао-порошок, тертый шоколад или кофейные зерна. Десерт гармонично сочетается с эспрессо, капучино или холодным кофе, а также с ликером на кофейной или шоколадной основе.
Этот трайфл является удачным примером того, как простые ингредиенты могут создать ресторанный эффект без духовки и сложной техники. По желанию шоколадное печенье можно заменить савоярди или ванильные бисквиты, а кофе какао или миндальным сиропом. Именно гибкость рецепта делает его универсальным вариантом для любой ситуации – от семейного чаепития до праздничного стола.