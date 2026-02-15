Десерт, в который влюбляешься с первой ложки: кофейно-шоколадный трайфл без выпечки (видео)

Вкусный и простой десерт

Десерты бывают разными — от сложных многослойных тортов до простого молочного лакомства на каждый день. Но сегодня предлагается кофейно-шоколадный трайфл – десерт без выпекания, который можно приготовить даже без света, используя только плиту или термос. Трайфл из британской кухни традиционно состоит из слоев бисквита, крема и соуса, но в современных версиях его часто адаптируют под домашние условия. Для лучшего результата важно выбирать качественное молоко с высокой жирностью, настоящий шоколад с содержанием какао не менее 50% и крепкий натуральный кофе – именно эти ингредиенты формируют глубину вкуса и правильную текстуру десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить кофейно-шоколадный трайфл

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

крахмал – 30 г;

сахар – 100 г;

ваниль – по вкусу;

молоко – 700 мл;

масло сливочное – 100 г;

шоколадное печенье – 350 г;

шоколад темный – 180 г;

масло – 40 мл;

кофе черный крепкий – 150 мл.

Способ приготовления:

Смешать яйца, сахар, крахмал и ваниль, влить молоко и прогреть на среднем огне до загустения постоянно помешивая. Добавить масло, перемешать до однородности, накрыть пленкой в контакте и полностью охладить. Погрузить печенье в кофе на 2–3 секунды и выложить первый слой в форму. Выложить слой заварного крема, повторить слои до заполнения формы. Растопить шоколад с растительным маслом и равномерно залить верхний слой. Охладить в холодильнике не менее 4 часов.

Как и с чем подавать

Трайфл лучше всего подавать хорошо охлажденным, нарезая на аккуратные квадраты или порционные стаканы. Для декора подойдут какао-порошок, тертый шоколад или кофейные зерна. Десерт гармонично сочетается с эспрессо, капучино или холодным кофе, а также с ликером на кофейной или шоколадной основе.

Этот трайфл является удачным примером того, как простые ингредиенты могут создать ресторанный эффект без духовки и сложной техники. По желанию шоколадное печенье можно заменить савоярди или ванильные бисквиты, а кофе какао или миндальным сиропом. Именно гибкость рецепта делает его универсальным вариантом для любой ситуации – от семейного чаепития до праздничного стола.