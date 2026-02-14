Без тіста і ліпки: рецепт "лінивих" пельменів (відео)
Варіант обіду або вечері нашвидкуруч
Ліниві пельмені — справжня знахідка для тих, хто любить цю страву, але не хоче витрачати багато часу на замішування тіста, розкочування та ліплення. У цьому рецепті все значно простіше. По суті, це ніжні м’ясні кульки у легкому клярі, які на смак дуже схожі на класичні пельмені. Цим рецептом поділилася кулінарна блогерка Любов Саєнко.
Як приготувати домашні пельмені без тіста і ліплення
Інгредієнти:
- Мʼясо або фарш — 500 г
- Цибуля — 1 шт. (велика)
- Сіль, перець — до смаку
Для кляру:
- Яйця — 2 шт.
- Вода — 2 ст. л.
- Сіль
- Борошно
Спосіб приготування:
- М’ясо пропускаємо через м’ясорубку разом із цибулею. Додаємо сіль та перець. Добре вимішуємо та відбиваємо об миску.
- Вологими руками формуємо невеликі кульки розміром з волоський горіх.
- В тарілку насипаємо борошно для обвалювання. В окремій мисці збиваємо яйця з водою та сіллю.
- Кожну м’ясну кульку обвалюємо спершу в борошні, тоді — в яйці, а потім знову в борошні.
- Відварюємо пельмені у киплячій підсоленій воді. Варимо 5 хвилин після закипання.