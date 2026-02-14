Без тіста і ліпки: рецепт "лінивих" пельменів (відео)

Варіант обіду або вечері нашвидкуруч

Ліниві пельмені — справжня знахідка для тих, хто любить цю страву, але не хоче витрачати багато часу на замішування тіста, розкочування та ліплення. У цьому рецепті все значно простіше. По суті, це ніжні м’ясні кульки у легкому клярі, які на смак дуже схожі на класичні пельмені. Цим рецептом поділилася кулінарна блогерка Любов Саєнко.

Як приготувати домашні пельмені без тіста і ліплення

Інгредієнти:

Мʼясо або фарш — 500 г

Цибуля — 1 шт. (велика)

Сіль, перець — до смаку

Для кляру:

Яйця — 2 шт.

Вода — 2 ст. л.

Сіль

Борошно

Спосіб приготування: