Без тіста і ліпки: рецепт "лінивих" пельменів (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Ліниві пельмені
Ліниві пельмені. Фото Скріншот відео

Варіант обіду або вечері нашвидкуруч

Ліниві пельмені — справжня знахідка для тих, хто любить цю страву, але не хоче витрачати багато часу на замішування тіста, розкочування та ліплення. У цьому рецепті все значно простіше. По суті, це ніжні м’ясні кульки у легкому клярі, які на смак дуже схожі на класичні пельмені. Цим рецептом поділилася кулінарна блогерка Любов Саєнко.

Як приготувати домашні пельмені без тіста і ліплення

Інгредієнти:

  • Мʼясо або фарш — 500 г
  • Цибуля — 1 шт. (велика)
  • Сіль, перець — до смаку

Для кляру:

  • Яйця — 2 шт.
  • Вода — 2 ст. л.
  • Сіль
  • Борошно

Спосіб приготування:

  1. М’ясо пропускаємо через м’ясорубку разом із цибулею. Додаємо сіль та перець. Добре вимішуємо та відбиваємо об миску.
  2. Вологими руками формуємо невеликі кульки розміром з волоський горіх.
  3. В тарілку насипаємо борошно для обвалювання. В окремій мисці збиваємо яйця з водою та сіллю.
  4. Кожну м’ясну кульку обвалюємо спершу в борошні, тоді — в яйці, а потім знову в борошні.
  5. Відварюємо пельмені у киплячій підсоленій воді. Варимо 5 хвилин після закипання.
