Этот салат никого не оставит равнодушным: нежный сыр, свежие огурцы и пряная морковь по-корейски (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Салаты бывают очень разные – от классических овощных до экспериментальных с фруктами, орехами или мясом, например салат с курицей и киви. Но сегодня мы предлагаем сытный и яркий салат с колбасками, который легко готовить и сочетает нежный сыр, хрустящие огурцы и пряную морковь по-корейски. Для блюда важно выбирать свежие ингредиенты: огурцы лучше брать плотные и упругие, морковь по-корейски – без чрезмерной кислоты, а колбаски – качественные, без искусственных добавок. Также можно экспериментировать с видами сыра или добавлять немного сладкой кукурузы, чтобы придать блюду мягкую сладкую нотку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить салат с колбасками и морковью по-корейски
Ингредиенты:
- колбаски любые – 300 г;
- огурцы свежие – 1–2 шт.;
- кукуруза консервированная – 100 г;
- сыр твердый – 100 г;
- морковь по-корейски — 100 г;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- майонез — 2-3 ст. л.;
Способ приготовления:
- Порезать огурцы и колбаски на маленькие кубики.
- Натереть сыр на большой терке.
- Соединить в глубокой миске огурцы, колбаски, кукурузу, сыр и морковь по-корейски.
- Посолить, поперчить и добавить майонез.
- Аккуратно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.
- Охладить салат в холодильнике 15–20 минут до подачи.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать охлажденным, прямо в небольших порционных тарелках или салатнице. Для украшения подойдет свежий укроп или петрушка, а также несколько ломтиков красного перца для контраста. Блюдо хорошо сочетается с легкими супами или запеченным картофелем и может стать как закуской, так и самостоятельным перекусом. Благодаря своей яркой текстуре и насыщенному вкусу, он прекрасно смотрится на праздничном столе.