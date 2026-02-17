Этот салат никого не оставит равнодушным: нежный сыр, свежие огурцы и пряная морковь по-корейски (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Салаты бывают очень разные – от классических овощных до экспериментальных с фруктами, орехами или мясом, например салат с курицей и киви. Но сегодня мы предлагаем сытный и яркий салат с колбасками, который легко готовить и сочетает нежный сыр, хрустящие огурцы и пряную морковь по-корейски. Для блюда важно выбирать свежие ингредиенты: огурцы лучше брать плотные и упругие, морковь по-корейски – без чрезмерной кислоты, а колбаски – качественные, без искусственных добавок. Также можно экспериментировать с видами сыра или добавлять немного сладкой кукурузы, чтобы придать блюду мягкую сладкую нотку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с колбасками и морковью по-корейски

Ингредиенты:

колбаски любые – 300 г;

огурцы свежие – 1–2 шт.;

кукуруза консервированная – 100 г;

сыр твердый – 100 г;

морковь по-корейски — 100 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

майонез — 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

Порезать огурцы и колбаски на маленькие кубики. Натереть сыр на большой терке. Соединить в глубокой миске огурцы, колбаски, кукурузу, сыр и морковь по-корейски. Посолить, поперчить и добавить майонез. Аккуратно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов. Охладить салат в холодильнике 15–20 минут до подачи.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, прямо в небольших порционных тарелках или салатнице. Для украшения подойдет свежий укроп или петрушка, а также несколько ломтиков красного перца для контраста. Блюдо хорошо сочетается с легкими супами или запеченным картофелем и может стать как закуской, так и самостоятельным перекусом. Благодаря своей яркой текстуре и насыщенному вкусу, он прекрасно смотрится на праздничном столе.