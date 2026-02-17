Прекрасное дополнение к завтраку: как приготовить сытную намазку из тунца и вареных яиц (видео)

Прекрасное дополнение к завтраку

Из тунца можно приготовить много блюд, в том числе запечь его с овощами в духовке, получив нежное мясо с насыщенным вкусом. Но сегодня мы предлагаем освежающий салат, который готовится буквально за несколько минут и не нуждается в термической обработке. Для приготовления важно выбирать качественный тунец в собственном соке или масле – это обеспечит правильную текстуру и насыщенный вкус. Также рекомендуем обращать внимание на свежесть овощей и консервированного горошка: они должны быть яркими, упругими и без признаков порчи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить намазку с тунцом

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

соленый огурец – 1 шт.;

тунец в собственном соке – 1 банка (≈150 г);

горошек консервированный – 100 г;

синий лук – 1 маленький;

майонез или сметана – 1 ст. л.;

французская горчица – 1 ч. л.;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить яйца до жесткого состояния и остудить. Нарезать кубиками яйца, огурец мелкими кусочками. Слить жидкость из тунца и размять его вилкой. Измельчить лук, приготовить горошек. В миске смешать все ингредиенты, добавить майонез и горчицу. Посолить, поперчить и перемешать аккуратно до однородности. Поставить салат в холодильник на 10–15 минут до подачи.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, прямо в порционной тарелке или в салатнице. Для подачи можно украсить его свежей зеленью – петрушкой, укропом или листьями салата. Этот салат хорошо сочетается с хрустящим тостовым хлебом или легкими багетами, а также может стать дополнением к другим рыбным блюдам или овощным гарнирам. Закончить блюдо можно каплей оливкового масла или чуть-чуть лимонного сока для свежести.