Прекрасное дополнение к завтраку: как приготовить сытную намазку из тунца и вареных яиц (видео)

Прекрасное дополнение к завтраку: как приготовить сытную намазку из тунца и вареных яиц

Мария Швец
Намазка из тунца и вареных яиц
Намазка из тунца и вареных яиц. Фото instagram.com

Прекрасное дополнение к завтраку

Из тунца можно приготовить много блюд, в том числе запечь его с овощами в духовке, получив нежное мясо с насыщенным вкусом. Но сегодня мы предлагаем освежающий салат, который готовится буквально за несколько минут и не нуждается в термической обработке. Для приготовления важно выбирать качественный тунец в собственном соке или масле – это обеспечит правильную текстуру и насыщенный вкус. Также рекомендуем обращать внимание на свежесть овощей и консервированного горошка: они должны быть яркими, упругими и без признаков порчи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить намазку с тунцом

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • соленый огурец – 1 шт.;
  • тунец в собственном соке – 1 банка (≈150 г);
  • горошек консервированный – 100 г;
  • синий лук – 1 маленький;
  • майонез или сметана – 1 ст. л.;
  • французская горчица – 1 ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Отварить яйца до жесткого состояния и остудить.
  2. Нарезать кубиками яйца, огурец мелкими кусочками.
  3. Слить жидкость из тунца и размять его вилкой.
  4. Измельчить лук, приготовить горошек.
  5. В миске смешать все ингредиенты, добавить майонез и горчицу.
  6. Посолить, поперчить и перемешать аккуратно до однородности.
  7. Поставить салат в холодильник на 10–15 минут до подачи.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, прямо в порционной тарелке или в салатнице. Для подачи можно украсить его свежей зеленью – петрушкой, укропом или листьями салата. Этот салат хорошо сочетается с хрустящим тостовым хлебом или легкими багетами, а также может стать дополнением к другим рыбным блюдам или овощным гарнирам. Закончить блюдо можно каплей оливкового масла или чуть-чуть лимонного сока для свежести.

