Прекрасное дополнение к завтраку: как приготовить сытную намазку из тунца и вареных яиц (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Прекрасное дополнение к завтраку
Из тунца можно приготовить много блюд, в том числе запечь его с овощами в духовке, получив нежное мясо с насыщенным вкусом. Но сегодня мы предлагаем освежающий салат, который готовится буквально за несколько минут и не нуждается в термической обработке. Для приготовления важно выбирать качественный тунец в собственном соке или масле – это обеспечит правильную текстуру и насыщенный вкус. Также рекомендуем обращать внимание на свежесть овощей и консервированного горошка: они должны быть яркими, упругими и без признаков порчи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить намазку с тунцом
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- соленый огурец – 1 шт.;
- тунец в собственном соке – 1 банка (≈150 г);
- горошек консервированный – 100 г;
- синий лук – 1 маленький;
- майонез или сметана – 1 ст. л.;
- французская горчица – 1 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить яйца до жесткого состояния и остудить.
- Нарезать кубиками яйца, огурец мелкими кусочками.
- Слить жидкость из тунца и размять его вилкой.
- Измельчить лук, приготовить горошек.
- В миске смешать все ингредиенты, добавить майонез и горчицу.
- Посолить, поперчить и перемешать аккуратно до однородности.
- Поставить салат в холодильник на 10–15 минут до подачи.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать охлажденным, прямо в порционной тарелке или в салатнице. Для подачи можно украсить его свежей зеленью – петрушкой, укропом или листьями салата. Этот салат хорошо сочетается с хрустящим тостовым хлебом или легкими багетами, а также может стать дополнением к другим рыбным блюдам или овощным гарнирам. Закончить блюдо можно каплей оливкового масла или чуть-чуть лимонного сока для свежести.