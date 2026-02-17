Укр

Быстрая альтернатива квашеной капусте: сочный салат с пикантной заправкой по-немецки (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из капусты
Салат из капусты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот салат из капусты подходит к любому гарниру

Салат из капусты по-немецки можно назвать быстрой альтернативой квашеной капусте. Он получается таким же вкусным и хрустящим, но готовится значительно быстрее. Благодаря простой заправке с горчицей, уксусом и растительным маслом закуска получается сочной, пикантной и хорошо хранится в холодильнике несколько дней.

Кроме отличного вкуса, этот салат отличается и пользой. Белокочанная капуста содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты и помогает сделать рацион более сбалансированным. Рецептом поделились на YouTube-канале Вкусные советы.

Как приготовить маринованную капусту по-немецки

Ингредиенты:

  • Капуста — 1,5 кг
  • Лук — 2 шт.
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 60 мл
  • Растительное масло — 100 мл
  • Черный перец
  • Горчица — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинкуйте максимально тонко. Лук нарежьте мелкими кубиками, а перец — тонкой соломкой или мелкими кубиками.
  2. Переложите овощи в глубокую миску и слегка примните руками, чтобы они пустили сок.
  3. В отдельной емкости смешайте сахар, соль, уксус, масло, горчицу и перец.
  4. Влейте заправку к овощам и хорошо перемешайте. Переложите салат в контейнер и обязательно слегка утрамбуйте ложкой. Сверху можно положить тарелку в качестве легкого гнета.
  5. Дайте салату настояться в холодильнике минимум на 10–12 часов.

Как и с чем подавать

Этот салат из капусты станет хорошим дополнением к жареному или вареному картофелю, кашам, запеченной рульке и котлетам. Перед тем как ставить на стол, посыпьте салат нарезанным зеленым луком или зернами граната. Если вы планируете подавать капусту как самостоятельную закуску под крепкие напитки, можно добавить в тарелку немного нерафинированного подсолнечного масла.

Теги:
#Рецепты #Салат #Капуста